“Se juegan más que 3 puntos”, dice el entrenador del Vilalbés

El Arosa prepara el partido del domingo ante el Racing Vilalbés con sobresaltos. Anxo y Batallón no se entrenaron ayer aquejados de un virus gripal, mientras que Manu Justo sufre una gastroenteritis. La evolución de los tres jugadores a lo largo de las próximas horas será clave para saber si Jorge Otero puede contar con ellos en A Magdalena o por el contrario tiene que echar mano de juveniles. La buena noticia para la corta plantilla arlequinada será el regreso de Roberto Pazos, tras dejar atrás su lesión en un dedo de una mano.

El Arosa jugará en un campo maldito los últimos años. En sus últimas cinco visitas, cuatro derrotas y un empate. Este último fue el año pasado sin goles. La última victoria vilagarciana en Vilalba se remonta a octubre de 2001.

Mientras los visitantes tienen problemas para preparar la cita, en el equipo local Óscar Gilsanz tiene a toda su plantilla disponible. El Vilalbés ha perdido sus dos últimos encuentros, pero en el vestuario no consideran que estén en crisis. “Al equipo no le pasa nada, contra el Barco hicimos un buen partido y merecimos ganar, es cierto que en A Illa no estuvimos bien, pero tuvimos ocasiones claras”, explica Gilsanz. “El rendimiento del equipo es similar, no estamos preocupados”.

Desde Vilalba esperan “un partido complicado” ante un rival que “a principio de liga tenía unas miras altas, es muy regular y es difícil ganarle, los empates le lastraron pero ahora está en buena línea de resultados”. Gilsanz dice que le gusta enfrentarse al Arosa “porque siempre son buenos partidos”.

Ambos equipos están inmersos en la pelea por la cuarta plaza, a la que aspiran hasta seis candidatos en una abanico de solo 6 puntos. “Somos muchos equipos ahí, la mayoría no tenemos la obligación de jugar el play-off, quitando a Somozas y Boiro, por lo que el resto estamos con ilusión”, comenta el entrenador betanceiro.

El Vilalbés firmó en la primera vuelta ante el Arosa en A Lomba su tercera derrota consecutiva en liga, tras ese partido ganó cinco seguidos y estuvo once sin perder. Curiosamente ahora también llega a la cita tras dos tropiezos seguidos y luego de haber jugado ya con cuatro de los seis primeros clasificados, pero Gilsanz no cree que el calendario vaya a ser clave en el desenlace liguero. “No creo que influyan los rivales, ya vemos que los de abajo suman, creo que son más importante las dinámicas que el calendario”.

El Arosa aventaja en dos puntos a los de Terra Cha, un triunfo arlequinado el domingo supondría dejarlos a 5 puntos y golaverage. “Si perdemos no será definitivo, quedan muchos puntos, aunque es cierto que en los duelos directos se juegan más de 3 puntos”.



Elogios a Otero

El entrenador del Vilalbés elogia el trabajo de su homólogo en el banquillo del Arosa. “Es un equipo muy fiable con Otero, con buena salida de balón y muy buen juego interior, utilizan más de un media punta y generan mucho entre líneas, además tiene profundidad y esta temporada gol con Javi Pazos”.

El Vilalbés es el segundo mejor equipo de la categoría como local (31 puntos de 39 posibles). En A Magdalena solo encajó cinco goles. “Nosotros en casa afrontamos todos los partidos de la misma manera, intentamos competir bien y llevamos los partidos a un ritmo alto”.

El Arosa se encontrará el domingo un terreno de juego de hierba natural amplio y en excelente estado, algo que a priori le beneficia.