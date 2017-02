Julio Rey: “No tengo ninguna vendetta con el Deportivo, todo aquello está olvidado”

Arosa y Deportivo B se enfrentan mañana en A Lomba en uno de los partidos más atractivos de la jornada. Será muy especial para uno de los jugadores locales, el canterano Julio Rey, que durante una tarde de verano de 2015 perteneció durante unas horas al filial herculino. Un tuit de 2012, cuando el mediapunta era menor de edad y en el que le gastaba una broma a un amigo, frustró su fichaje y sus expectativas. Había rescindido su contrato con el Espanyol para jugar en el Depor. Pero en solo unas horas todo se vino abajo. Acabó en el Ribadumia, donde apenas jugó la temporada pasada. Ahora está de vuelta, a gran nivel. Destacando de nuevo en “su” Arosa a punto de cumplir 22 años.

“Todo aquello está olvidado”, dice el mediapunta arlequinado, una de las piezas básicas en el atractivo estilo de juego de Jorge Otero. “Me hizo daño las primeras semanas, pero luego durante la temporada en el Ribadumia no me influyó, no tuve continuidad pero no fue por el tema del Depor ni mucho menos”. Julio pagó un precio muy alto por algo que sigue considerando “una broma ”. Escribió “puta Depor, puta Riazor” en la red social en alusión a su amigo Fernando Santaló (actual jugador del Negreira). “No se puede dar marcha atrás, toca apechugar con lo que uno hace. No quise faltarle al respeto al club ni a nadie, en ese momento quería meterme con un amigo, ahora lo veo como algo de mal gusto”.

El Deportivo, alentado por los comentarios desatados en la misma red social durante aquella tarde de julio de 2015, desestimó su fichaje en un santiamén. Sin tiempo para escuchar al futbolista, que pidió perdón en un comunicado al día siguiente.

“No tengo ninguna vendetta”, dice antes de enfrentarse al Fabril. “Es un partido que afronto con más ganas de lo normal, decir lo contrario sería mentir, porque no deja de ser el segundo clasificado y favorito al título”.

El regreso al club donde empezó a jugar con solo 5 años ha sido un acierto. Tiene continuidad y ha recuperado el desparpajo que en su día le llevó a las canteras del Celta y del Espanyol. “Ahora me tomo las cosas con más calma, estoy terminando los estudios y he vuelto a mi vida de cuando era un chaval, disfrutando de ir a entrenar y estando con mis amigos. No pienso en el mañana, solo en disfrutar del fútbol día a día”

La labor del cuerpo técnico ha sido clave para recuperar su mejor versión. “Al entrenador no lo conocía y me ha sorprendido, desde el minuto uno ha tratado a todos por igual”. La mitad de la plantilla es sub 23 tras los fichajes de Vilas y Monroy.