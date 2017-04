Justo premio en el descuento

El Ribadumia sumó un punto con sabor a victoria ayer en A Senra ante el líder Deportivo B al empatar en el minuto 91 por mediación de Fandiño. Esta vez el desenlace en la prolongación no fue macabro, sino que premió a un equipo aurinegro que ayer dejó claro que posee capacidad competitiva para revertir su situación. De momento corta su dinámica negativa luego de cuatro derrotas, y aunque se mantiene en el puesto 15º, peligroso por la situación del Boiro, la imagen que ofreció es alentadora para las cinco finales que le restan.



El líder no lo tuvo nada fácil en A Senra, le bastó una acción de calidad al inicio de la segunda parte para ponerse por delante. Luego se mostró solvente en defensa hasta que llegó esa acción ya al final.



De inicio el Deportivo B se hizo con la posesión y llevó la iniciativa ante un Ribadumia bien ordenado y muy atento en el trabajo defensivo. Los locales apenas hicieron concesiones durante los primeros veinte minutos y poco a poco nivelaron el juego y empezaron a pisar el área herculina. Changui, siempre con criterio, llevó una buena contra que finalizó Fandiño con un disparo atrapado por el meta de los coruñeses. Antes de la media hora fue Camiño, que también interpretó a la perfección el plan de Sierra, habilitó en la contra a un Changui que lo intentó desde lejos con la zurda.



El primer disparo a puerta del filial no llegó hasta el minuto 33, obra de Pinchi y desde fuera del área entre muchos jugadores locales. Paró sin problemas Táboas. El Ribadumia tuvo otra ocasión importante a los 42 minutos a balón parado. En una falta lateral que puso perfecta Camiño al segundo palo, donde Mou cabeceó por encima del larguero.



La puesta en escena del Fabril tras el descanso fue buena. En el 47 creó una ocasión clara en un disparo de Álex Corredera que iba a gol y salvó Manu Táboas con un paradón. En el minuto 53 llegó el 0-1 en una meritoria acción combinativa. En banda izquierda el lateral Lucas hizo la pared con Pinchi y puso un balón perfecto por abajo al área. Borja Domingo atacó el primer palo, y llegando en carrera marcó Manu Molina en el corazón del área pequeña. Tras el tanto el Ribadumia reaccionó a base de carácter y empuje y rondó el área visitante sobre todo con acciones a balón parado. Las mejores oportunidades llegaron en sendas faltas frontales que lanzó Camiño pero que no cogieron portería. El duelo llegó abierto al último cuarto de hora. Lejos de lo que cabría esperar por el esfuerzo realizado sin balón, el Ribadumia no bajó enteros en lo físico. El Fabril perdió el control del balón y apostó por las contras. David Sierra oxigenó el ataque y la medular con la entrada de Agus y Gabi.



El Ribadumia no dejó de intentarlo hasta el final y en el minuto 91, en un balón colgado al área con mucha intención por Miguel, tocó Mou de cabeza y tras un rechace Fran Fandiño acertó a hacer un empate que sabe a victoria. l