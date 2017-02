“Me llamaron casi todos los equipos de Tercera, pero el Arosa es el que mejor juega”

Fran Monroy (Vigo, 25/2/1997) llega al Arosa dispuesto a crecer como futbolista para llegar a ser profesional y ayudar al equipo a colarse en el play-off. Con solo 19 años destila madurez, mucha confianza en sí mismo y sobre todo ambición. Tras realizar la primera sesión de entrenamiento con sus nuevos compañeros, analiza su llegada a Vilagarcía.



- ¿Dónde empezó a jugar?

- En el Valladares, soy de allí. En alevines me fichó el Celta, donde estuve hasta el primer año juvenil, luego me marché al Coruxo.



- Jugador importante en la base del Celta e integrante de la Selección Gallega, ¿qué pasó para que dejara el club?

- Bueno, cosas de precontratos y representantes. Mejor olvidarlo.



- ¿Y del Coruxo al Levante?

- Sí, en Tarragona con la Selección Gallega Sub 18 me vieron y me hicieron una buena oferta de tres años. Me fui sin dudarlo. Me adapté bien y fue una buena experiencia. El primer año, mi último de juvenil, fue muy bueno, llegamos a las semifinales de Copa y jugué la mayoría de los partidos de extremo derecho. Luego en el filial de Segunda B había un tapón generacional, hice la pretemporada pero fue imposible quedarme. Me propusieron opciones de cesiones e incluso venta a otros clubes, pero decidí volver a Galicia.



- ¿Por qué al Órdenes?

- Porque me asesoraron que yendo a ese club podría destacar y creo que salió bien.



- No debe ser fácil destacar en un equipo que pierde casi todos los domingos...

- Llegas a un equipo muy joven con un vestuario sin experiencia en la liga y me tocó tirar del carro. Los compañeros son magníficos. Aunque no ganas no vale la pena desesperarte, hay que seguir y eso es lo que van a hacer. Incluso cuando se consume el hipotético descenso van a seguir compitiendo y peleando.



- Ha marcado 7 goles en el colista, cuyo juego es repliegue y contraataque. El Arosa juega a otra cosa, ¿cree que se adaptará?

- Llevo dos años jugando ya de nueve, es una posición en la que desde pequeño me enseñaron a sacarle partido. Para mi el Arosa es el equipo que mejor juega de la categoría. Me pareció la mejor opción para crecer como futbolista y vengo con la idea de buscar minutos. En cuanto a la forma de jugar, al final cuando tienes esos jugadores por detrás que son tan buenos pasadores es mucho más fácil desmarcarte. Casi siempre he jugado en equipos que tienen el balón y dominan al rival.



- Cuénteme, ¿cuántas ofertas ha tenido los últimos meses?

- Cuando llevaba cuatro goles o así y estaba jugando a buen nivel, empezaron a llamar varios clubes, casi todos los de Tercera como Barco, Bouzas, Compostela, Céltiga...También el Lugo y el Coruxo.



- ¿Coruxo? Rechazó una propuesta de un equipo de Vigo de Segunda B...

- Bueno, digamos que puede quedar para el año que viene. Creo que ahora debo dar pasos cortos pero firmes. Mi objetivo es tratar de madurar y crecer en Tercera y el Arosa es la mejor opción.



- ¿Por qué se hizo el fichaje a última hora del cierre del mercado?

- Fue complicado, el Órdenes en todo momento no puso inconvenientes a la carta de libertad, pero es difícil dejar a tus compañeros en esa situación.



- ¿Por qué eligió el Arosa si tenía mejores ofertas económicas?

- No creo que con 19 años debas fijarte en el dinero, si quieres llegar a profesional lo importante es jugar y progresar.



- El Arosa buscaba un salvador a sus carencias, un nueve goleador contrastado, pero ha fichado a un joven delantero por hacer. ¿Cree que las expectativas le perjudicarán?

- Soy joven, pero no tengo necesidad de quitarme galones, voy a hacer todo lo posible para ayudar a que juguemos el play-off.



- Llega a un vestuario donde tiene un gran amigo...

- Sí, Manu Justo, somos de la misma pandilla. La acogida de todos ha sido muy buena, también la del cuerpo técnico.