Llega Alicante, “el mejor equipo de la liga junto a Granada”

El Xuven recibe mañana en O Pombal (18 horas) al HLA Alicante en la cuarta jornada de liga de Leb Plata. Llega a Cambados el líder, uno de los cuatro equipos que cuentan sus partidos por triunfos. Para el técnico local Chiqui Barros se trata “del mejor equipo de la liga junto a Granada”. El ferrolano es consciente de que mañana tendrán enfrente “un plantillón con dos jugadores por puesto y ninguna carencia: tiro, físico, rebote, defensa, pívots que pueden jugar abiertos, pívots que juegan por encima del aro, un base como Pedro Rivero...”

El Xuven llega a la cita sin el recambio de Bernard Morena, descartado esta semana debido al excesivo tiempo de recuperación de su lesión. La opción del pívot inglés con el que el club llegó a un principio de acuerdo se desvaneció, ya que tiene en contrato en vigor con un equipo de la máxima liga inglesa, la BBL, que no le facilita la salida. Así las cosas, el Xuven sigue entrenándose con tres pívots, una vez que Alberto Rodríguez volvió ya la semana pasada a sus labores de técnico ayudante exclusivamente. “Estamos mirando cosas de todo tipo, no descarto ninguna opción”, dice el entrenador en alusión a cerrar la plantilla con un jugador que no sea un cinco.

“El equipo está trabajando mucho para que llegue su momento, el de ganar y de hacerlo bien”. A Barros le preocupa la cohesión del grupo, “todavía nos cuesta por diferentes razones que todo el mundo juegue en sintonía con el que tiene al lado”. Los altibajos han caracterizado al equipo en los tres primeros encuentros. “Las rachas que tenemos son falta de solidez, con momentos buenos y momentos que nos vamos del campo”.

Si bien, el entrenador está convencido de que llegará la regularidad en el juego. “Tengo plena confianza, veo brotes verdes, conseguir la solidez es lo que quiero ahora”. Detrás del buen espera que lleguen también los resultados.

Mañana la prueba es de máxima exigencia, por el potencial del rival. Por eso Barros habla de “jugar por encima de nuestras posibilidades ahora mismo”. Solo así cree que pueden meterle mano al HLA Alicante de Adrián Chapela, que mañana regresa a la que fue su casa las dos últimas temporadas.