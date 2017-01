Lloves tendrá que pasar por quirófano por su dedo meñique

Finalmente se han cumplido los peores pronósticos para el portero del Arosa. Ayer mismo Sergio Lloves fue al médico, donde le confirmaron que el tendón del dedo meñique de la mano izquierda está roto y necesita pasar por quirófano. Así lo confirmaba el meta ayer mismo, al tiempo que aseguraba no tener claro, todavía, qué decisión tomará.

El guardameta arlequinado explicó a Diario de Arousa que, a lo largo de esta semana, hablará con el club y el entrenador para decidir qué es lo mejor para todos. Lo que sí manifestó tener claro es que, si se opera, “la temporada la pierdo”.

Por otra parte, el portero manifestó estar “frustrado” al sentir que “he estado perdiendo el tiempo”, ya que, afirma, él mismo sabía que el tendón estaba roto a pesar de la tardanza en recibir el diagnóstico definitivo por parte de los médicos. “El primer día me hicieron una radiografía y se veía el hueso desplazado, porque el tendón no lo sujetaba, al estar roto, pero decidieron de todas maneras ponerme una férula y esperar el proceso de curación de una persona de a pie para ver si soldaba pero no funcionó. Yo quería que me operaran cuanto antes pero ellos saben más que yo y ahora tendremos que ver qué podemos hacer”.

Los médicos le han asegurado que la opción de jugar con el dedo roto no es viable pero Lloves mantiene la intención de “probarse”. El portero ha estado entrenando pero como jugador, sin realizar trabajo de meta ni usar las manos desde que, hace algo más de dos meses, sufriera esta lesión.

El pasado mes de noviembre, el director deportivo del Arosa, Eduardo Carregal, se mostraba temeroso de que llegase el temido diagnóstico. Ahora habrá que esperar para saber si el Arosa se ve en la necesidad de fichar un nuevo portero para acabar la temporada.