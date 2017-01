El mal estado del campo y el Choco, primeros escollos en el nuevo año

Vuelve el fútbol a A Lomba. El Arosa recibe esta tarde a las 17 horas al Choco en la primera jornada de la segunda vuelta. El quinto clasificado se mide a la revelación de los últimos años, que esta temporada sin embargo pelea por la permanencia. El regreso del portero Lloves a la convocatoria más de dos meses después es la gran novedad en los locales. Sigue lesionado en el dedo meñique de una mano, pero ha decidido posponer su paso por el quirófano para ayudar al equipo. El juvenil Carlos Torrado entra en la lista, de la que se caen Carballa y Marcos.

El mal estado del campo de A Lomba, como el equipo pudo comprobar en el entrenamiento del jueves, provoca bastante malestar en Jorge Otero. “Está muy irregular, con mucha arena. Estoy muy cabreado con el campo, no están siendo muy eficaces en la Fundación, porque el club está haciendo todo lo que puede o más, pero el campo está fatal y con lo que proponemos no nos favorece para nada. No llueve, el clima ayuda a que el campo esté mucho mejor, pero la realidad es otra”.

A Otero también le preocupa la respuesta de su equipo tras el parón. “Tenemos que volver a engancharnos rápido a la competición. Tener esa intensidad en ataque y en defensa”, explica. El rival es más fuerte de lo que indica la clasificación (decimosexto con 13 puntos menos que el Arosa). “El Choco empezó irregular, pero ya entró en la buena dinámica, está haciendo las cosas bien y recuperando efectivos como Silva”. Por eso al Arosa le espera “otro partido difícil en casa” que afronta con la receta de toda la temporada. Fiel a su plan. “Tenemos que tener paciencia, tranquilidad y no desesperarnos”, dice el entrenador de Nigrán, que espera a un Choco más replegado y con transiciones rápidas.