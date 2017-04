Manchester City y Wellington se unen a otro cartel de lujo

El Arousa Fútbol 7 lo ha vuelto a hacer. La vigésimo segunda edición del torneo internacional alevín que se jugará del 12 al 14 de mayo en A Lomba dio a conocer ayer su espectacular cartel en un concurrido Auditorio Municipal que contó con dos padrinos de lujo, los futbolistas del RC Celta Sergio Álvarez y Iago Aspas. En otra vuelta de tuerca, la organización estrena este año un nuevo continente, el de Oceanía con la presencia del Wellington Phoenix de Nueva Zelanda, club del que salieron futbolistas como Chris Wood (Leeds United) Liam Jordan (Sporting Portugal). Un equipo que recorrerá veinte mil kilómetros para darle un toque éxotico a un evento en el que junto al Arsenal debutará el Manchester City. El club donde entrena Guardiola es uno de los cabezas de cartel en cuanto a los extranjeros, junto a clásicos como Paris Saint Germain, Ajax, Porto y la Academia AF Angola en la que trabaja el técnico cambadés Blas Charlín.



En cuanto a los nacionales, el AF7 vuelve a traer a lo mejor de la cantera española: Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Valencia, Villarreal y el vigente campeón, el Málaga. Además de los dos grandes gallegos, Celta y Depor. En total 15 equipos invitados, a los que se sumarán los cuatro clasificados de la previa que se juega la próxima semana y el ganador de la Dallas Cup, donde se reúnen las academias de las franquicias de la Major League Soccer.



Con una hora de retraso, ya que los jugadores del Celta tuvieron entrenamiento ayer tarde, y bastantes sorpresas se llevó a cabo ayer la presentación, conducida por el periodista César Méndez. Iago y Sergio se llevaron la primera gran ovación cuando irrumpieron en escena con un trofeo del campeonato que no pudieron levantar cuando jugaron el AF7 hace casi dos décadas con Arosa y Celta.



Luego se sorteó la fase de grupos al puro estilo Champions, con cinco bombos y cabezas de serie. Varios alevines del Arousa Fútbol 7 fueron los encargados de extraer las bolas, que depararon mucho morbo con duelos en primera fase como un Madrid - Barça en el grupo A, donde también están Arsenal y Welligton, o un Celta - Dépor en el grupo C, también fortísimo en el que cayeron Atlético de Madrid y PSG.



Respaldo institucional

Una vez que el portero catoirense y el delantero internacional dieron sus consejos a los participantes, centrando su mensaje en que lo importante es divertirse, subieron al escenario las autoridades. La teniente alcalde Tania García ejerció de anfitriona. En representación de la Secretaría Xeral para o Deporte estuvo Daniel Benavides, por parte de la Diputación, Javier Dios. Todos ellos felicitaron a la organización y pusieron en valor “o mellor torneo alevín do Mundo”. Al igual que el presidente de la Federación Gallega de Fútbol, Rafael Louzán, los representantes del RC Deportivo Ramón Piña y Manuel Pablo, el responsable de la cantera del Celta Michel Martínez, el representante de New Balance, marca que vuelve patrocinar el evento, y el gran mecenas del Arousa Fútbol 7, Ramiro Carregal.