Manolo Abalo apuesta por la continuidad de Jorge Otero

El Arosa se lamenta todavía de la gran oportunidad desaprovechada el domingo en el derbi ante el Villalonga. El equipo arlequinado dejó escapar la opción de llegar a la última jornada como cuarto clasificado dependiendo de sí mismo para jugar un play-off a Segunda B 24 años después. Al equipo de Jorge Otero le superó la presión y falló en un momento clave de la temporada. En gran parte porque enfrente tuvo al segundo mejor visitante de la liga, un Villalonga recién ascendido que se ha ganado con creces la etiqueta de equipo revelación.

La calculadora para el Arosa sigue encendida, si bien las opciones ahora son muy complicadas. Al caer al sexto puesto, el equipo vilagarciano no solo necesita ganar el domingo en el Baltasar Pujales (18 horas) al Rápido de Bouzas, que se está jugando la segunda plaza y la posibilidad de disputar la Copa del Rey. El Arosa necesita que se dé una combinación de resultados, que pasa por una derrota del Bergantiños en el campo de un Negreira que ya no se juega nada y que además el Vilalbés no gane en casa a un Alondras que este fin de semana ya festejó su permanencia.



El presidente Manolo Abalo manifiesta el sentir de la directiva. “Estamos tristes, ver tanta xente no campo apoiando ao equipo e que non poideramos conseguilo por culpa nosa é fastidiado, intentámolo e fixémolo todo, pero non poido ser. Tiven que saír rápido do vestiario ao final porque ver aos raoaces chorando e non saber como consolalos doeume moito”.



El presidente está resignado, pero tampoco tira la toalla. “Está moi difícil, mentres hai vida hai esperanza”. El disgusto fue mayúsculo ante un Villalonga que demostró su profesionalidad y no dio facilidades en A Lomba. “É un rival que non ten tomada a medida nos últimos anos, gañounos na Copa Deputación e agora na liga”.



El punto de partida de la demanda histórica de jugar un play-off en Vilagarcía radica, según Abalo, “na afección que temos, estou seguro de que cando entremos nun play-off imos a encher A Lomba”. Abalo pone nota al comportamiento de los seguidores en el derbi. “Non foi de 10, foi de 20, animaron e moitos aplaudiron ao equipo ao final, os xogadores vaciáronse”.



A falta de una semana para el final, el presidente abre la puerta a la continuidad de Jorge Otero la próxima temporada. “Gustaría que seguise o, foi un dos mellores anos, ao fútbol xogouse ben, pero para falar disto imos esperar oito días a ver que pasa o domingo”.



Villalonga cumple pagos

La directiva del Villalonga abonó la semana pasada dos nóminas a la plantilla, en estos momentos solo adeudan el mes de abril. A la excelente temporada en el apartado deportivo se une ahora esta buena noticia en lo económico que puede favorecer la aparición de un relevo para la presidenta saliente Lorena González.