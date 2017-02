“Manu Santos ha conseguido que el equipo sea un bloque”, explica el director deportivo

El Cambados Cidade Europea do Viño 2017 está convencido de que puede hacer algo importante esta temporada. Lo volvió a demostrar el sábado en la victoria ante Sammic ISB, que se dejó el liderato en O Pombal. El equipo de Manu Santos transmite mucha confianza y la afición está orgullosa y disfruta de los suyos. El entrenador vilagarciano y sus ayudantes han conseguido que todos los jugadores se impliquen en la idea de trabajar y ser duros en defensa, y de jugar con confianza y solidaridad en ataque. El resultado es la solidez de un modesto que se codea con los grandes de la liga. El Xuven está a un solo triunfo del liderato.

Mientras la mayor parte de los equipos de Plata se han ido reforzando en esta segunda vuelta, el Xuven no mueve ficha. Hizo los deberes en verano, buscando jugadores que demostraron su valía en EBA. Manu Felpeto, director deportivo, explica que la confección de la plantilla “fue consensuada” con Manu Santos, del que destaca que ha conseguido “que el equipo sea un bloque”. Felpeto considera que en estos momentos “coincide por primera vez que todos los jugadores están en forma y aportando”. El buen trabajo diario del Xuven y su atractivo estilo de juego no han pasado desapercibidos para los equipos ACB, que han ofrecido al club camabés la cesión de jóvenes jugadores para que se fogueen con Manu Santos. “Eran opciones interesantes, pero no nos vamos a movernos, estamos contentos con la plantilla y no podemos meternos en gastar un euro más”. Salvo lesión grave, por primera desde que está en Plata, el Xuven no hará cambios en el plantel. Solo se fue “porque lo pidió él” Ogunfolu, que el domingo recibirá a su exequipo en Hospitalet. Felpeto ambiciona disputar el play-off con el factor cancha a favor. “Sería lo ideal por el tema económico, pero no podemos exigirles nada porque la liga está muy igualada”.