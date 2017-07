Manuel Fontán, del O Muiño, se cuelga el oro en Hungría

El joven palista cadete del Náutico O Muiño de Ribadumia Manuel Fontán se proclamó ayer en la localidad húngaro de Gryor campeón de la prueba de C1 500 metros en el Festival Olímpico de la Juventud Europea, los Juegos del continente para deportistas Sub-15 y Sub-16. El vilanovés, que ya el martes en las series clasificatorias mostró su fortaleza, fue el mejor ayer también en la semifinal y en la final, imponiéndose con un tiempo de 2.01.212 sobre el húngaro Benedek Horváth, que fue segundo.

Pese a su juventud, Manuel Fontán continúa cosechando éxitos y experiencia a nivel internacional. El pasado año ya participó en un Mundial Júnior siendo todavía cadete de primer año, formando parte del C5 500 metros español que fue octavo en Bielorrusia. Y hace tan solo un mes participó en el Campeonato de Europa Júnior en Belgrado, donde remó el C2 500 junto a David Barreiro finalizando en la sexta plaza.

En Gyor tratará de volver a subirse a lo más alto del podio en la distancia de 200 metros, cuyas clasificatorias afronta hoy. Ayer no pudo meterse en la final de la prueba mixta de C2 500 metros junto a su compañera balear Carolina González, quedaron apeados en las semifinales.

El otro gran talento emergente del Náutico O Muiño, la cambadesa María Pérez, ya se encuentra en Pitesti (Rumanía), donde hoy debuta en el Campeonato del Mundo Júnior y Sub 23. La canoísta júnior del club arousano remará la segunda serie de C1 500 a las 8:36 horas en busca del pase a la final directa (la ganadora) o bien las semifinales. María remará el viernes también la serie clasificatoria de C2 500 junto a Antía Jacome (EP Pontevedra). Ambas también afrontarán el viernes por la tarde las series de C2 200.

María forma parte de la “armada arousana” que representa al equipo nacional en Rumanía. La catoirense Carla Frieiro, de As Torres, que debuta en competición mundialista. Hoy a las 8:54 horas rema la segunda serie de K4 500 junto a Carolina García, Aida Bauza y Bárbara Pardo. Junto a esta última competirá mañana en K 500. Noel Domínguez del Breogán también entra en liza hoy, a partir de las 12:26 en la serie de C2 1.000 junto a Pablo Graña. Luis Rodríguez, del CF Portonovo compite hoy por la mañana en la cuarta serie del K2 1.000 junto a Pablo Roza. También remará mañana el K4 500.

Por lo que respecta a la categoría los sub 23, Camila Morison, del Pontecesures, y Natalia García (Breogán) entran hoy en liza a las 13:38 horas en la serie de K4 500 junto a Míriam Vega y Laia Pelachs. Camila rema mañana el K2 500 con Laia Pelachs. Y la breoganista Natalia García también rema mañana la serie del K1 500.