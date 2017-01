Mari Paz se corona en Ribadumia

Éxito absoluto de público en la IV Gala del Fútbol Femenino Gallego celebrada en Ribadumia, donde se reunieron 300 personas para celebrar el acto social anual del fútbol femenino gallego más importante organizado por la publicación mensual especializada, Revista do Fútbol Feminino Galego, esta vez asociada al Concello de Ribadumia, y con la colaboración de la Diputación de Pontevedra y tres empresas locales, Aurelio Silva, Lareka y Umiatec. La gran protagonista del evento fue la delantera de Bamio, Mari Paz Vilas. La arousana recogió de manos del alcalde, David Castro, el trofeo de mejor jugadora gallega de la pasada temporada poco después de haber hecho lo propio por marcar el mejor gol de la campaña. El tanto fue gracias a una chilena con la que batiera en Paterna a la bilbaína Ainhoa. Junto a Mari Paz reinó la redondelana Pauleta, al adjudicarse el premio de mejor promesa, mejor mediacentro derecha del grupo I de Segunda española y mejor gallega de esta misma categoría. No fue la única redondelana premiada, pues la deportivista Anita González fue escogida mejor portera gallega de la segunda categoría del fútbol español.

Dos de los momentos más emotivos lo protagonizaron la vilagarciana Míriam Domínguez, la ex jugadora de Primeira División, al ser elegida mejor futbolista de la Primera Gallega defendiendo los colores del club local, Umia y, posteriormente, la entrega por parte del Concello, de diversos obsequios conmemorativos con los que homenajeó a jugadoras ribadumienses que defendieron los colores del Umia y del Ribadumia hace cincuenta y cuarenta años. El Concello local, por su implicación con el fútbol femenino, y el Umia, también tuvieron su reconocimiento.

En la categoría de Segunda Gallega la mejor portera fue la catoirense del Victoria de Santiago, Carmen Sumay y la vilagarcíana del Ana Vidal Atlético Arousana, Sara Pazos, volvió a ser premiada por segundo año consecutivo, esta vez como mejor mediacentro izquierda de la división de plata. No fue la única vez que sonó en el escenario el nombre del club de Vilagarcía porque la delantera en la actualidad del Valencia B, Belén, recibió el trofeo de máxima goleadora del grupo I de la categoría de plata, gracias a los 34 tantos que hizo a favor de las atléticas.

Se entregaron un total de 26 galardones. El coruñés Diego Fernández por su temporada en el Orzán recibió el de mejor técnico, El Olivo fue el mejor equipo y la asistente de Segunda B, Tania Fente Pena, la mejor colegiada.