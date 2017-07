Mari Paz, ante su gran día internacional con la Selección

La Selección Española de fútbol se juega esta tarde en el Willem II Stadion de Tilburg (Holanda) su pase a las semifinales del Campeonato de Europa femenino. Su rival es la sorprendente Austria a partir de las 18 horas. Llega el momento de Mari Paz Vilas. La vilagarciana apunta a titular por primera vez en la fase final del torneo. Ofreció minutos de calidad en el primer partido ante Portugal. El seleccionador Jorge Vilda sin embargo no le dio bola en la derrota ante Inglaterra, pero en el último partido ante Escocia, la jugadora del Valencia fue la mejor entrando en la segunda parte. Mari Paz le cambió la cara a la selección, que mereció remontar. Solo la falta de acierto lo impidió.

Pero España está en cuartos y parece que el seleccionador tiene claras sus ideas. “Aparte de la clasificación, en la segunda parte ante Escocia hemos visto a la mejor España del torneo. Tenemos que ver por qué esa mejoría para repetir en el siguiente partido”. Si el seleccionador actúa en consecuencia, la arousana puede tener la confianza desde el inicio en el partido más importante.

Esta es la tercera presencia de la selección en una fase final del torneo continental. España llegó a los cuartos de final en 2013, donde cayó por 3-1 frente a Noruega. Alcanzó las semifinales en 1997 cuando ocho equipos competían en la fase de grupos y no había cuartos de final. Austria debuta en una fase final y es la revelación de momento. Ganó a Suiza por 1-0, empató con Francia 1-1 y ganó a Islandia por 3-0, acabando primera de Grupo C.

Tanto Mari Paz Vilas como sus compañeras esperan que cambie la suerte de los dos últimos partidos de cara a portería. La vilagarciana quiere poner en esta Eurocopa el bronce de oro a una temporada espectacular, en la que brilló en el Valencia con buen juego y goles.

El partido de hoy (18 horas) se puede ver en directo en Teledeporte y Eurosport.