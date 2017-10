Marín acoge la Copa Galicia sin el CR Vilaxoán

Marín acoge este fin de semana la Copa Galicia de Bateles-Trofeo Concello de Marín dentro de la Semana Abanca. Además, la Federación Gallega organizará la Gala do Remo Galego en el auditorio del Colegio Illa de Tambo para entregar diversos premios. La Copa Galicia de Bateles se llevará a cabo sin el referente autonómico, el Club de Remo Vilaxoán, que fue la entidad con más representación en el pasado Campeonato de España de bateles y es el club con más banderas ganadas en la presente temporada. Destacando el equipo infantil masculino, que solo cedió en la final del Campeonato de España, donde logró la plata.

Desde la directiva del club explican que tomaron la decisión de no participar en desacuerdo con las normas de la prueba. “Nós temos deportistas en todas as categorías, varios equipos por categoría, pero tal é como está montada so poderiamos levar un infantil, un cadete e as promesas”, dice el presidente Gelo Tarrío. “Non hai regata en alevín nin xuvenil femenino, ademáis en absolutas non poden participar remeiras que estiveran cedidas. O nosos alevíns masculinos son froito do traballo da escola municipal no verán, polo que aínda non teñen a licencia federativa”. Desde el club vilagarciano consideran que “o normal é que poideran competir todos os rapaces, os nosos 12 barcos, nas oito categorías como no Territorial”.



En la normativa inicial aparecían regatas clasificatorias por la mañana y finales por la tarde. “Non é normal que os nenos fagan dúas regatas nun día”, explica Tarrío. Si bien la Federación Gallega lo ha modificado a última hora para que solo se reme por la tarde y por tiempos.

La representación arousana en la Copa Galicia se limita a Mecos y Rianxo. Los grovenses participarán en Promesas femenino, alevín, infantil y cadete masculino. Rianxo remará en Promesas femenino y en las cuatro categorías masculinas.

El CR Vilaxoán no ha sido invitado a la Gala del Remo que se celebrará después de la regata, en la que se darán diez premios de remo olímpico y seis de banco fijo. El galardón a la mejor trainerilla femenina será para el Náutico de Ribeira, plata en el Campeoanto de España. Cabo de Cruz se llevará el de mejor trainerilla masculina, mientras que la mejor trainera femenina será CR Mecos, que se proclamó campeón gallego esta temporada.