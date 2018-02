Meaños: “Estoy contentísima, no esperaba la marca ni el puesto”

Raquel Meaños fue una de las sensaciones del Campeonato de España de Pista Cubierta Absoluto celebrado este fin de semana en Valencia. La meteórica progresión de la joven vilagarciana de 17 años parece no tener techo. Rozó el podio en la final de 800 metros, de hecho lo tuvo ganado, solo se le escapó en meta cuando ya lo celebraba. Hizo su mejor marca personal en pista cubierta, todo esto en febrero, a pesar de que su temporada está enfocada a estar en plena forma en verano para rebajar sus 2:07.05, que curiosamente la Federación Española ha fijado como mínima para ir al Mundial Sub 20 de Finlandia en julio.

“Estoy contentísima, no esperaba ni la marca ni el puesto”, explica la atleta formada en el Mazí que pertenece ahora al Valencia Esports y se entrena en Pontevedra a las órdenes de Carlos Landín. En la semifinal del sábado, Meaños tuvo que medirse a Irene Bonilla, candidata a medalla. Solo pasaban las ganadoras de las cuatro semifinales y los dos mejores tiempos. “ Vi que la primera serie se corrió en 2:08, por lo que si quería pasar por tiempos tenía que acercarme a mi mejor marca”. Aunque salió con esa idea, la carrera fue lenta, el paso por el 400 fue en 1:06, por lo que su única opción pasaba por ganar la serie a Bonilla. “Decidí esperar y jugármela en la última recta, cambié y no tuve que luchar mucho para ganar”.

Antes de la final del domingo, Meaños recibió la llamada de su entrenador. “Me dijo que la disfrutase, que estar en la final en mi primer año ya era un logro y que me concentrase en la tercera”. La arousana salió a correr a tumba abierta. “Desde que cogimos la calle libre me di cuenta de que íbamos muy rápido”.

La barcelonesa Esther Guerrero, a pesar de tener ya la mínima para el Mundial de Pista Cubierta de Birmingham, salió a hacer una buena marca. “Vi que otras dos se fueron detrás de ella, como no tenía nada que perder las seguí, pasamos el 400 muy rápido, a 1:00 en mi caso, iba con la cabeza de arriesgar, pero ninguna estábamos preparadas para pasar a ese ritmo”. A falta de 50 metros Raquel vio como Zoya Naumov se desfondaba, tenía el bronce en su mano, pero justo en la línea de meta la superó Rosalia Tarraga. Meaños acabó con 2:07.97, de haber hecho su mejor marca hubiera sido plata. “Llegué vacía a meta, lo di todo, me da rabia porque te adelantan en el último metro, pero estaba contentísima, es increíble ser cuarta en el Nacional Absoluto”.

Este fin de semana ha sido todo un aprendizaje para Meaños. Está en forma. “Para ser febrero es una marcaza, quiere decir que ahora mismo estoy como acabé la pasada temporada, eso es muy bueno”. Otra lectura que extrae es que está en condiciones de mejorar su mejor registro. “Pasando el 400 dos segundos más lenta podría hacerlo”. Pero de momento no es su objetivo inmediato. El próximo reto es ganar el Nacional Sub 20 en Ourense en dos semanas, donde es la gran favorita. Correrá de forma táctica para lograr el oro.