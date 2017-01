La mejor forma de despedir el año

La tercera edición de la San Silvestre Solidaria de Cambados despidió el año en la tarde del sábado en la Vila do Albariño con un evento lúdico y deportivo que logró recaudar cerca de 700 kilos de alimentos no perecederos que se destinarán al Banco de Alimentos del Concello. El Club Atletismo Cambados organizó con éxito una prueba que modificó su recorrido en la categoría absoluta (5 kilómetros) en esta ocasión para perjudicar lo menos posible al tráfico. La salida y la meta se ubicó en la Praza do Concello. Fueron más de 350 los corredores que, en su mayor parte disfrazados, se echaron a las calles céntricas de Cambados para correr por una causa solidaria. Hugo Rodríguez, atleta del club Garden Hotels, fue el más rápido al emplear 14 minutos y 27 segundos en correr los cinco kilómetros. Estuvo acompañado en el podio por Akka Essaadaoudi, al que superó en un emocionante sprint final que se decidió por menos de medio segundo, y por Amadeo Abal, que también tuvo opciones de ganar hasta los últimos metros (14:28.017).

En categoría femenina, la victoria fue para la joven atleta cadete vilagarciana de la AA Mazí Raquel Meaños, que empleó un tiempo de 17:58.857. Segunda fue Rebeca Mariño, del Mallorcatrail (18:52.817) y tercera Eva Dios (19:24.957).

Por lo que respecta a las categorías base, en Mini (8,9 y 10 años) ganaron Lucas Hermida Loureiro y Celia Castro Padín sobre 400 metros. En Promesas (11, 12 y 13 años), la victoria fue para Íker Otero Mougán y Carolina Abuín Rodríguez sobre 800 metros. Este año la organización aumentó los premios para los mejores disfraces. El premio a mejor disfraz infantil fue para Rodrigo Carballa Pena con su caracterización de “Super Mario Broos”. En cuanto a la categoría absoluta e individual, el primer premio fue para Diego Trigo Lores con un disfraz de “Cesta Navideña”, por lo que se embolsó 100 euros. Iván Cordal Barreiro con un disfraz de “runner lesionado” fue segundo y se llevó 75 euros, mientras que se embolsó el tercer premio de 50 euros David Martínez Costa con un disfraz de “masai”. El premio al disfraz grupal recayó en los atletas que simbolizaron un árbol de Navidad con adornos, se repartieron 150 euros. La alcaldesa Fátima Abal presidió la entrega de trofeos de una carrera que volvió a aunar deporte, solidaridad y sentido del humor para despedir un nuevo año.