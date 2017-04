El meta Damián evita la victoria del Arosa

El portero del Silva Damián se interpuso ayer en la tentativa de remontada del Arosa en A Grela. Sus valientes intervenciones en la segunda parte evitaron el triunfo de los arlequinados, que se tuvieron que conformar con un empate 1-1 que a estas alturas de la película sabe a derrota. El Arosa se mantiene a un punto del cuarto, que ahora pasa a ser el Bergantiños, beneficiado por las derrotas de Vilalbés y Compostela.



El de ayer no era un partido fácil, sobre todo por el escenario. Demasiado estrecho. El plan del Arosa de inicio fue buscar balones a las bandas para acabar con centros. Pero no funcionó demasiado. Una vez más y ya van unas cuantas en la segunda vuelta a domicilio, su rival no sufrió para contenerle y se puso por delante. El Arosa tuvo que jugar a remolque desde el minuto ocho, en el que marcó Movilla tras un remate al poste de Marcos Gómez, que le ganó la espalda al ayer lateral derecho Vitra. Jorge Otero volvió a apostar de inicio por un 4-4-2, pero con variaciones en la alineación. Fran Monroy fue el acompañante de Sylla en punta. Antes del gol el Silva ya había avisado en una de sus especialidades, el saque de banda. Remató Marcos Gómez con el pie y detuvo Lloves.

Tras el 1-0 el Arosa trató de dar respuesta y tuvo su gran ocasión a los 17 minutos. Sylla se quedó delante del portero tras pase de Monroy, y su remate lo repelió Brais en su primer milagro matinal. En el 21, en un córner a favor del Arosa, el Silva montó una contra llevada por Renan que acabó rematando de cabeza Movilla en el segundo palo a la manos de Lloves. En el 32 nueva ocasión de Movilla, al que se le fue el balón largo y atrapó Lloves. En el último cuarto de hora de la primera parte el Arosa mejoró, aunque no hizo sufrir a los locales.



El inicio del segundo tiempo visitante fue otro. En el 53 la tuvo Antón Vilas, que se fue de dos defensas en el área pero su remate lo salvó el meta Damián, que salió a tapar muy valiente. El Arosa en la segunda parte estuvo mucho mejor. Superada la hora del partido, elevó prestaciones con el primer cambio, Julio Rey por Eloy, pasando Fran Monroy a la banda izquierda. El equipo de Otero pasó a controlar la medular y los segundos balones.



El Arosa jugó en la segunda parte a lo que mejor se le da. Bajó el balón y metió a su rival, ya más cansado, en su campo. Vilas estuvo sobresaliente, solo le faltó marcar. Cerca estuvo de hacerlo en el 68 con un buen disparo de zurda que despejó otra vez el meta Damián. En el 71, tras un barullo en el área la tuvo clarísima otra vez Sylla, pero remató contra el cuerpo del portero.



Al fin el gol

El gol del empate llegó al fin en el minuto 76, en una segunda jugada tras una falta lateral. El balón quedó suelto en el área y marcó de zurda abajo un central, como no, Aitor Díaz. En el 78 el Arosa perdonó el 1-2 en una contra magnífica, Antón Vilas, sensacional, asistió a Julio, que remató de primera y el portero local volvió a evitar el tanto para desesperación visitante. En los últimos minutos el Silva centró sus esfuerzos en que ya no se jugara. l