“É o momento de empurrar ao noso Boiro”, dicen las Krusadas

“Non é o momento de exixir responsabilidades. É o momento de pechar filas e empurrar ao noso Boiro cada domingo que falta ata o final da tempada como se a vida nos fose nelo”, así reza parte del comunicado que en las últimas horas hizo público la peña “Krudadas Boirenses”. La marcha atrás para la continuidad de Fredi Alvárez en pocas horas el lunes y la polémica decisión de apartar a Manu Rodríguez y Herbert del resto de compañeros el martes han enrarecido el ambiente en el club, que disfruta de su primera experiencia de su historia en Segunda B. Parte de la masa social ha encajado estas decisiones con perplejidad, pero la afición que más arropa al equipo con sus ánimos y su colorido centra su atención en lo importante. “Xogámosnos seguir a escribir as mellores páxinas da nosa historia”.



Las opciones de permanencia del Boiro, pese a sumar solo dos puntos de los últimos doce en juego, siguen intactas. Aunque ha caído a puestos de descenso está a solo dos puntos del decimotercer clasificado, el también recién ascendido Caudal. El domingo a las 18 horas en Barraña recibe al Multivera, que le aventaja en un solo punto y ocupa plaza de promoción de descenso. Krusadas Boirenses se unen al llamamiento que ha realizado el club a la afición. Cada socio podrá retirar dos entradas gratis, por lo que se espera un buen ambiente en las gradas. Llega el momento de “unir folgos e ateigar Barraña no que será unha auténtica final”. Queda margen de maniobra, pero muchas de las opciones de permanencia pasan por los partidos de casa. El Boiro deberá visitar en lo que resta de temporada rivales complicados (Racing de Santander, Celta B y Racing de Ferrol), pero en Barraña jugará un total de cuatro encuentros, tres de ellos ante rivales directos: Multivera, Palencia y Burgos. El otro será el derbi ante el Pontevedra. De forma que los que ocurra en Barraña el próximo mes y medio será determinante en la continuidad o no del equipo en la categoría de bronce del fútbol español.