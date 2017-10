Morena deja dudas sobre su estado físico a su llegada ayer a Cambados

Tras bastantes horas de vuelo y con retraso, llegó por fin ayer a Cambados el ala pívot marfileño Bernard Morena, aunque no participó en el entrenamiento matinal del equipo, que está inmerso en la preparación del partido de mañana en Madrid ante el Real Canoe. El estado físico del jugador, que se lesionó el pasado mes cuando se disponía a disputar el Afrobasket, siembra dudas en el club. De hecho, hoy se someterá a un reconocimiento médico y se le practicará una resonancia para saber si sigue lesionado y cual es la gravedad del percance.

Ayer se mostraban cautos en el Xuven. El entrenador Chiqui Barros anunciaba que pase lo que pase hoy en el reconocimiento, Morena no jugará en Madrid porque “hemos preparado el partido sin él y van a jugar los que han estado entrenando”. Barros explica que “si está bien, el lunes se incorporará a los entrenamientos”. El director deportivo Manu Felpeto, por su parte, no ocultaba su preocupación y se mostraba ayer “decepcionado y humillado” porque “me aseguraron que estaba para entrenar, pero desconfiamos mucho de como está”.



Felpeto no quiere “desviar la atención” con este tema porque entiende que ahora lo más importante es el partido de mañana en Madrid. Si bien, en el caso de que las pruebas médicas confirmen las sospechas de que la lesión de Bernard Morena es grave el club tendrá que tomar una decisión sobre materializar o no su fichaje, ya que las jornadas avanzan y el Xuven sigue sin completar su juego interior.

El equipo realizará hoy su última sesión preparatoria de 13:30 a 16 horas en O Pombal, mañana por la mañana viajará a Madrid donde de nuevo Alberto Rodríguez se vestirá de corto, aunque “sin ninguna intención en principio de que juegue”, explica el entrenador.