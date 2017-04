Morón frena en seco al Xuven

Eliminatoria igualada. El cambados Cidade Europea do Viño 2017 perdió en O Pombal ante el Aceitunas Fragata Morón el segundo partido de primera ronda del play-off de ascenso a Leb Oro. Los sevillanos fueron mejores tras el descanso y recuperan el factor cancha. El viernes y el domingo se jugarán los dos siguientes duelos ya en Andalucía.



En el primer cuarto el Xuven intentó salir a imponer su ritmo, viendo que le había resultado en el primer partido, pero en ningún momento fue capaz de encontrarlo. A pesar de ponerse 7 arriba (14-7) tras un triple de Charles para completar un 5-0 de parcial que provocó el tiempo muerto visitante. Los sevillanos se rehicieron y cerraron el cuarto solo 3 abajo (19-16) aprovechando el acierto de sus tiradores.



En el segundo cuarto Morón fue capaz de llevar el partido

al cinco para cinco, sintiéndose más cómodo y siendo duro en defensa. Hubo intercambio de triples en ambas canastas, con los tiradores acertados. El Xuven se encomendó a Érik en esos minutos, mientras emergía la figura de Gaffaney, desaparecido en el primer partido, en los visitantes. Morón logró un parcial de 0-9 para ponerse 31-37 a falta de cuatro minutos para el descanso. Al Xuven le costaba frenar a su rival y se mostraba cómodo cada vez que podía jugar en transición. El Xuven logró irse al descanso en ventaja, ayudaron un triple de Brat Osborne y una canasta de Chapela (44-41).



Tercer cuarto decisivo

El tercer cuarto fue el que definió el partido. Morón salió con las ideas muy claras, endureciendo su defensa y el Xuven no tuvo su solidez habitual. Los sevillanos dominaron el rebote e incluso pudieron correr. Demasiadas pérdidas en los locales, que no acabaron de encontrar continuidad en su ritmo, por lo que Morón abrió una brecha merced a un parcial de 2-11 luego de dos faltas seguidas de Shota, que se tuvo que ir al banquillo al alcanzar las cuatro personales. Eso lo aprovechó Morón para situarse 53-61 arriba, obligando al tiempo muerto de Manu Santos. Tras el parón el Xuven se puso en zona 2/3, pero tuvo problemas en el rebote defensivo, por lo que Morón elevó la diferencia a los 10 puntos, reducidos por 4 puntos seguidos del mexicano Cheda.



El último cuarto mantuvo la tónica del tercero, los visitantes controlaron el ritmo del partido, forzando situaciones de cinco para cinco. De todas formas mediado el parcial la diferencia estaba en solo 5 puntos (66-71), si bien las sensaciones no eran las mejores para los amarillos ante un rival que se mantuvo muy serio y duro. En cinco contra cinco el Xuven estuvo incómodo. Morón alternó defensas, con una zona 3/2 y se puso 66-75 a falta de 3:50, obligando a Manu a agotar los tiempos muertos. A partir de ahí el Xuven intentó remar e incluso llegó a hacer creer a su público con la remontada con un parcial de 5-0, que le llegó a poner a 4 a falta de minuto y medio. Si bien el equipo de Rafa Rufián aseguró la victoria, cimentada en su dureza defensiva luego de llevar el duelo a situaciones de cinco contra cinco sin dejar correr al Xuven.