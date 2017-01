O Muiño denuncia “deixadez” del Concello al quedarse sin el Slalom

Ribadumia no llevará a cabo este año el Slalom de Piragüismo que organiza el Club O Muiño desde 2009 y que se ha convertido en una de las pruebas más importantes del calendario de la Liga Gallega de Promoción de Slalom para las categorías benjamín, alevín e infantil. Desde el club denuncian “deixadez” por parte del Concello en este asunto, una vez que explican que el día 12 de diciembre notificaron en una reunión la necesidad de confirmar el interés del Concello en organizar la prueba antes de la finalización del plazo de solicitud a la Federación Gallega, que expiró el día 31.

Desde el club denuncian que solicitaron al Concello “unha resposta por escrito, pero que non aconteceu nin por escrito nin verbalmente”. Por lo que entienden que “non interesa que se faga dito evento que este ano 2017 chegaría á séptima edición”.

La directiva del Club Náutico O Muiño, por contra, sí realizó la solicitud de la XXIII edición de la Baixada do Umia, “unha proba que sae adiante gracias o sacrificio desta entidade e da Deputación de Pontevedra que segue apostando por esta proba, e que no 2017 será, a falta de confirmación da Asamblea Xeral da Federación en Xaneiro, o vindeiro 11 de Xuño”. El club arousano llevará a cabo la tradicional Baixada sin la colaboración del Concello, “xa que entendemos que non lles interesa eventos para este pobo”.

Desde el club dicen que “o máis lamentable é que o orzamento do slalom está nos presupostos do concello, que o paga íntegramente, polo que non se entende esta decisión, ou si, por desorganización e deixadez, porque despois de 2 anos no goberno non se pode gobernar sen planificación e tentando ter eventos no pobo simplemente porque hai clubes que se involucran e se moven”.

Desde el Náutico son muy críticos con el actual gobierno. “Esta é unha proba que se encontraron no 2015 xa todo organizado e estiveron para a foto, no 2016 xa tivemos que estar pelexando para que se fixera, recordemos que nun principio suspendérase despois de moitas reunións co Concello e que finalmente se celebrou en agosto, e non sen complicacións xa que dende o Concello non te percataron do Slalom ata dous días antes tendo que modificar o percorrido pola maleza”.

O Muiño llevará a cabo este año la prueba de la Liga Provincial de Alevínes e Benxamíns en Vilanova, que se celebra desde hace siete años.