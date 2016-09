El Náutico O Muiño fue el gran triunfador de la I Festa do Deporte

El Club Náutico O Muiño fue el gran protagonista de la “I Festa do Deporte del Concello de Ribadumia” celebrada el sábado en el Auditorio Municipal. Se llevó la mitad de los premios entregados durante la gala que reconoció a deportistas, clubes y personalidades destacadas del deporte local el último año. Presidido por el alcalde David Castro, el acto reunió a 400 personas y estuvo presentado por Pep Suevos. El jurado, por unanimidad, otorgó el premio extraordinario a Cafetería Lareka para reconocer su colaboración e implicación como patrocinador del deporte ribadumiense.

Los premios a los mejores deportistas promesas fueron para el palista del Club Náutico O Muiño Nicolás Piñeiro y para la jugadora del Club Tenis Ribadumia Carmela Sanmartín. Ambos clubes también se llevaron los galardones a mejores deportistas séniors gracias a Mario Noya (O Muiño) y Eva Peña (Ribadumia TM). En la categoría de mejores deportistas no ribadumienses los ganadores fueron Changui (CD Ribadumia) y la kayakista del Náutico O Muiño María Pérez.

El resultado de la votación en la categoría a mejor equipo acabó en empate, por lo que el jurado entregó dos premios. A los benjamines y alevines del Náutico O Muiño, y al equipo juvenil A de CD Ribadumia. Donde no hubo dudas fue para elegir al mejor club. El premio se lo llevó el gran triunfador de la gala, el Náutico O Muiño de piragüismo. Al igual que en la categoría a mejor entrenador, que fue para José Manuel Vázquez “Ruso”.

El premio al mérito deportivo recayó en Rafael Louzán, actual presidente de la Federación Gallega de Fútbol. Esta primera edición de la gala tuvo muy buena acogida entre deportistas y clubes.