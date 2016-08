De la NBA y los Juegos a Fontecarmoa

Vilagarcía vivirá este fin de semana tres días de baloncesto de máximo nivel. La segunda edición del Torneo EncestaRías reúne a tres equipos ACB que jugarán competición europea y al mejor equipo gallego de Leb Oro de la pasada temporada. Talento a raudales en Fontecarmoa para disfrutar de una intensa experiencia gracias al Laboral Kutxa Baskonia, Ucam Murcia, Unicaja Málaga y Basquet Coruña. Son numerosos los jugadores que levantan expectación, por su pasado NBA, por su reciente participación en los Juegos Olímpicos de Río o su tremenda progresión. Destacamos a cinco de cada equipo ACB y a tres del conjunto de Tito Díaz.

Andrea Bargnani es la gran atracción del torneo. Lidera al Laboral Kutxa Baskonia, que volverá a jugar la Euroliga esta temporada. El italiano de 2.13 metros de altura es el primer y único jugador europeo elegido número uno del draft de la NBA, en el año 2006 por Toronto Raptors. También jugó en los New York Knicks y en los Brooklyn Nets. Tras diez temporadas en USA regresa a Europa. Es un jugador de enorme talento ofensivo a pesar de su altura. Capaz de jugar de cara y de tirar con gran porcentaje a pesar de su envergadura. Sus mejores temporadas fueron en Toronto (previamente en la Benetton de Treviso donde se dio a conocer) y en sus últimos años estuvo algo lastrado por las lesiones. Un auténtico lujo en Fontecarmoa..

Deshane Larkin disfrutará en Vitoria de su primera experiencia fuera de USA. Le avalan tres años en la NBA. Tras una brillante etapa universitaria, fue elegido por Atlanta Hawks en 1ª ronda del draft (nº 18) en el año 2013. Jugó en a Dallas, New York Knicks y en los Nets de Brooklyn, coincidiendo los dos últimos años con su compañero Bargnani. Se trata de un base de buen físico y que ve aro con mucha facilidad. De él se espera que sea el sustituto de Darius Adams.

Rodrigue Beaubois es un base/escolta francés del Baskonia que también tiene pasado NBA. Elegido por Oklahoma en el draft de 2009 fue traspasado a Dallas donde militó 4 temporadas. En las dos últimas jugó en Francia y llega a Vitoria con la intención de ser un referente en Europa. Anotador puro. Porcentajes del 50% en triples nos sugieren que será uno de las grandes pistoleros de la temporada.

El ala-pivot Kim Tillie viene de disputar los JJOO de Río con Francia. Disfruta de su tercer año en Baskonia. Es uno de los líderes de la temporada pasada, disputando la Final Four de Berlin. Indiscutible para Perasovic, volverá a ser uno de los referentes en el equipo de Sito Alonso.

De origen senegalés y formado en las categorías inferiores de Baskonia, Illimane Diop está llamado a ser uno de los pívots del futuro en Europa. Se quedó fuera en el último corte de la Selección Española que acudió a Río. Gran intimidador, se espera que esta temporada sea la de su consolidación.

Nemanja Nedovic es el base / escolta serbio de Unicaja Málaga que viene de ganar la plata olímpica con su selección en Río. Elegido por Phoenix Suns en el año 2013, militó en los Golden State Warriors una temporada antes de regresar a Europa para jugar en Valencia. Este año pondrá al servicio del equipo andaluz su capacidad física privilegiada. Vive para anotar. Le cuesta ser un base puro pero si se le da rienda suelta es una auténtica amenaza para cualquier defensa.

Adam Waczynski debutó en la liga Endesa de la mano del Obradoiro, liderando la tabla de máximos triplistas. El polaco es muy peligroso desde el perímetro, puede anotar de muchas y variadas formas. Internacional, esperan mucho de él en Unicaja esta temporada que disputarán la Eurocup.

El pívot serbio Dejan Musli llegó al equipo de Joan Plaza procedente de Manresa, donde la temporada pasada fue uno de los mejores de la Liga Endesa. Es un cinco puro con un gran repertorio de juego en el poste bajo. Hace años que se esperaba de él el salto de calidad que dio la temporada pasada. En Málaga podrá refrendar todo el buen juego que ha mostrado.

A Carlos Suárez le consideran el heredero de Carlos Jiménez. Formado en la cantera del Estudiantes, pasó al Real Madrid y de la mano de Messina ofreció su mejor rendimiento, ganando la Copa del Rey del 2012 y la Liga ACB del 2013. Lleva 3 temporadas en Málaga donde es uno de sus referentes. Es un alero convertido por Joan Plaza en un cuatro.

Un jugador del Unicaja que puede sorprender mucho en Vilagarcía es Jamar Smith por su descomunal talento ofensivo.

El argentino Facundo Campazzo dejó para el recuerdo actuaciones increíbles en los Juegos de Río, donde fue el base titular de su selección. Pertenece al Madrid y volverá a jugar cedido en Murcia. Imaginación y desparpajo sobre una pista de baloncesto. Jugador capaz de levantar al público de los asientos. Juega por y para la diversión.

Victor Faverani ya conoce Vilagarcía. El pivot internacional brasileño jugó el Vilagarcía Basket Cup con las categorías inferiores del Unicaja. Tras llegar al primer equipo y demostrar su enorme talento fue fichado por el Valencia y de ahí dio su salto a la NBA para jugar en los Boston Celtics. Regresó a Europa para jugar la Euroliga con el Maccabi. Ahoras en Murcia quiere volver a dominar las zonas. De espaldas al aro es difícilmente defendible. Recursos para dar y tomar.

Apenas 50 kilómetros tendrán que recorrer los familiares y amigos de Jose Ángel Antelo para verlo en acción en Vilagarcía. El ala-pívot de Noia se formó en las categorías inferiores del Real Madrid y llegó a debutar en el primer equipo. Pasó por diversos equipos de la liga LEB hasta llegar a Murcia y consolidarse en la Liga Endesa como uno de los pivots más versátiles de la liga. Volverá a ejercer de capitán del equipo murciano en esta temporada en la que jugará la Eurocup.

Martinas Pocius estuvo dos temporadas en el Real Madrid y ganó la ACB y la Copa del Rey. El alero lituanio logró consu selección el bronce en el Mundial de 2010 y la plata en el Eurobasket de 2013. Jugador muy serio que ayuda en todas las facetas del juego, tanto delante como detrás. Será uno de los jugadores que imprima carácter al Ucam Murcia.

En el conjunto de Óscar Quintana hay que tener atención especial al escolta americano Billy Baron, Un tirador puro que debuta en la liga.

También en el Basquet Coruña merece la pena no perder detalle de tres nombres propios: Sergio Olmos, pívot valenciano de 2,13, que está llamando a las puertas de la ACB; Zach Monaghan, base americano y auténtico tirador. Uno de los estiletes ofensivos del cuadro coruñés; Tautvidas Sabonis es el mediano de los hijos del mitico Arvydas Sabonis. Intentando consolidarse en la Liga Leb. Alero grande que intentará demostrar el por qué de su apellido.