La necesidad marca la cita histórica del Boiro

El partido más especial de la temporada, por el escenario y el rival, llega marcado por la necesidad. El CD Boiro juega mañana por primera vez en su historia en el Sardinero, un estadio con capacidad para 22.222 espectadores, ante el Real Racing Club, una entidad centenaria con 44 temporadas en Primera División. Hace solo cinco años los cántabros estaban en Primera y el Boiro en Preferente, pero mañana se cruzan en un duelo muy especial para la entidad de Barraña. Los santanderinos están lanzados y comparten el primer puesto con el Celta B, ambos con 71 puntos, mientras que la Leonesa ha caído al tercer puesto con 70. El Racing no tiene margen de error porque la lucha por el campeonato es carísima.



El equipo de Ángel Viadero suma once jornadas seguidas sin perder, en las que ha logrado 27 puntos de 33 en juego. En sus filas destaca en ataque el delantero Dani Aquino, que lleva 17 goles. Se trata de un futbolista de otra categoría, algo que ya demostró en la primera vuelta en Barraña cuando marcó el gol decisivo de la victoria santanderina en el minuto 92. Ayer en rueda de prensa, el técnico local Ángel Viadero dijo que el de mañana (17 horas) será un partido diferente al de la ida. “Somos conscientes de que los puntos ahora son caros, todos los equipos se juegan muchísimo. No va a ser el Boiro que vimos allí, porque viene al Sardinero y es un campo diferente, pero se está jugando el descenso y de los equipos que están por abajo probablemente es el que tiene mejores futbolistas en cuanto a experiencia en Segunda B, pero nosotros tenemos que intentar ganar todos los partidos”.



Fredi Álvarez dará la convocatoria hoy después del entrenamiento matinal y a las 14 horas viajará la expedición, con 18 futbolistas. El Boiro busca la machada en un campo donde solo ganaron Coruxo y Celta B esta temporada. Todo lo que sea sumar en el Sardinero sería un espaldarazo para los arousanos, que en la segunda parte ante el Mutilvera demostraron que quieren seguir en Segunda B. l