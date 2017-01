“No me apuesto la barba por el play-off porque lo vamos a jugar”

Jesús M. Martínez Torres (Poio, 29/09/1990 ) lo ha jugado absolutamente todo con el Arosa en liga en lo que va de temporada. Un total de 21 partidos, o lo que es lo mismo, 1.890 minutos. Suso Martínez es inagotable y disfruta cada domingo en el terreno de juego como cuando era un niño.



- Es un lateral atípico, me recuerda a Marcelo por su incidencia en el juego. ¿Cuántas veces en un partido le dice el entrenador que suelte el balón?

- (Se ríe) Digamos que unas dos por partido, a los compañeros les hace gracia muchas veces, es mi forma de jugar, me gusta tenerlo y pasarlo bien en el campo, el día de mañana si no lo paso bien jugando lo dejaré, creo que aparte de ser profesional hay que pasárselo bien porque esto es un juego. Los partidos son para disfrutar, soy muy partidario del fútbol que hacemos, aunque tomes riesgos es bonito. Todo futbolista al que le preguntes prefiere ir a un equipo que juegue como nosotros que a otro que lo haga más directo.



- Pero la afición a veces se desespera con sus interminables conducciones y regates...

- Sí, se impacientan y gritan, pero luego acabas la jugada y das un centro de gol y aplauden. No me afecta lo que me digan desde fuera, tengo el culo pelado.



- Jugó media temporada siendo juvenil en el Arosa en Preferente, ¿cómo se ha encontrado el club desde entonces?

- Han cambiado muchas cosas. Recuerdo que aquel año me quedaran a deber dinero, el presi actual me llamó y me lo abonó. Me sorprendió. Ahora veo seriedad y a los jugadores muy implicados.



- Es el único que lo ha jugado todo, ¿cómo ve al equipo desde dentro?

- Para mí este es un equipo de futuro, hay que darse cuenta que hay mucha gente joven muy buena como Manu, Julio, Eloy, Sergio,Vitra, ahora Antón...Si el club mantiene el bloque durante años se pueden hacer grandes cosas.



- ¿Se apostaría la barba por el play-off?

- No, porque estoy seguro de que lo vamos a jugar. Llevo mucho tiempo con ella, me la dejé porque me gustan mucho los deportes de contacto y mi ídolo es el luchador irlandés Conor McGregor, además me convenció Yahvé el año pasado y a mi novia le gusta. Creo que solo me la afeitaría si ascendemos.



- Lleva muchos años en Tercera (Pontevedra, Somozas, Sanxenxo, Boiro...), ¿cuál es su reto personal?

- Me gustaría jugar en Segunda B, aunque sea un par de añitos.



- ¿En qué posiciones ha jugado todos estos años y cuál prefiere?

- Pues menos de central, portero y delantero jugué en todas. Me gusta la de interior derecho para irme hacia dentro y dar el pase, prefiero asistir que meter el gol.



- Hablando de goles, ¿es lo que le falta al equipo?

- Puede ser, no lo podemos negar, pero son rachas. Masticando así los partidos acabarán entrando. El equipo hace muchas cosas bien, si nos respetan las lesiones vamos a estar arriba seguro.