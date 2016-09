José Antonio Díaz López, Tito Díaz (Lugo, 20/9/1957), afronta su cuarta temporada al frente del Basquet Coruña en LEB Oro. El técnico lucense afincado en Vilagarcía hizo historia el año pasado al llegar hasta las puertas del ascenso a ACB, logrando una fuerte identificación de la ciudad con el club. Convirtió a su equipo en el referente en Galicia de la categoría. Mañana abre la segunda edición del Torneo EncestaRías ante el Unicaja Málaga.



- Vuelve a Fontecarmoa, ¿qué supone para usted?

- Pues algo muy bonito. Desde que entrené al Cortegada no volví. Me trae buenos recuerdos, con el ascenso y el año en Primera División, también grandes recuerdos de cuando entrené al Inelga BBC.



- Vaya Torneo para volver...

- Pues sí, el mejor torneo que se organiza en Galicia en pretemporada con diferencia y uno de los mejores que hay en España. Con tres equipos que juegan en Europa y varios de los mejores jugadores de la ACB, además del mejor equipo gallego de Leb Oro que aspira otra vez a pelear por el ascenso.



-¿Cree que Vilagarcía responderá?

- Hombre, es que si la gente no va a partidos de este nivel es que no va a ir a nada. Es un espectáculo de primer nivel, con jugadores que son de lo mejor de Europa. Poder verlos sin moverte de casa es un lujo. Por poner un ejemplo, es como si viene a tocar Bruce Springsteen y no vas. No hay excusa para que Fontecarmoa no se llene. Los organizadores se lo merecen por su esfuerzo, y sobre todo es fundamental para que tenga continuidad. Después no vale quejarse de que en Vilagarcía no se hacen cosas y de que no hay nada.



- Primer partido de pretemporada ante un ACB, ¿es algo bueno o malo?

- Es bueno porque que no inviten a este Torneo ante un equipo como Unicaja, uno de los mejores de España, ayuda a la imagen de nuestro club. En lo deportivo empezamos una semana más tarde que Unicaja, las plantillas y los presupuestos no son comparables, pero trataremos de dar una buena imagen y competir el partido.



- Continúan siete jugadores y llegaron cuatro fichajes, ¿cambió mucho el equipo?

- Perdimos jugadores que nos aportaban muchos puntos y carisma, por contra somos un equipo más alto, más grande, podemos tener más rebote y capacidad defensiva sin el perder ritmo que nos caracterizó.



- Los fichajes balcánicos, el escolta serbio Filip Djuran y el pívot croata Josip Mikulic, todavía llegaron el miércoles, ¿su equipo llega muy justo al partido?

- Hoy hicieron su primer entrenamiento colectivo. Tenemos la suerte de que siguen siete jugadores del año pasado, ahora al principio se nota porque llevan el peso del equipo y del juego. A los balcánicos hay que darles tiempo. Los otros dos nuevos, Lucas y Sabonis, llevan más tiempo con nosotros, pero aún no conocen bien la idea de juego.