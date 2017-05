“No es fácil llegar a cien partidos como entrenador en un equipo”

Colgó las botas para hacerse cargo del equipo donde empezó y acabó su carrera como futbolista sénior, el Villalonga. Antonio Fernández Rivadulla (29-01-1978, Ourense) debutó en el banquillo en liga en diciembre de 2014 ante el Barco, el mismo equipo al que derrotó el domingo para asegurar la permanencia en su partido cien en liga como técnico celeste. Al entrenador centenario le han ido de maravilla las cosas en el Villalonga. En cifras, suma 53 victorias, 24 empates y 23 derrotas. Título de Preferente, ascenso y consolidación en Tercera, donde tiene a su equipo octavo antes del derbi ante el Arosa del domingo. Subcampeón y semifinalista de Copa Diputación, este torneo centra parte de su ambición en este tramo final de la temporada, donde la incertidumbre marca su futuro en el club.



Debutó ante el Barco hace dos años y medio y el domingo ante el mismo rival cumplió cien partidos en liga...

Sí, es una casualidad, esos pequeños detalles que aparecen en la vida. Es curioso que lográramos además justo la permanencia matemática. No es fácil llegar a los cien partidos en un club como entrenador, es para estar muy orgulloso.



¿Ha cambiado mucho como entrenador en este tiempo?

Intentas evolucionar, no te puedes estancar, vas cogiendo experiencia. No solo se trata de alinear como creen algunos, hay un trabajo semanal y todo empieza en la confección de la plantilla. El éxito radica en que acertamos en eso. Muchos se reían cuando hablaba de traer jugadores con hambre, con ganas de triunfar, el tiempo nos dio la razón. Conseguimos ascender batiendo un récord y este año en una categoría muy complicada nos mantuvimos. Estamos octavos a 3 puntos de todo un Compostela, pese a todas las complicaciones que tuvimos, que le dan mucho más mérito.



¿Están al corriente en los cobros?

Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, ahora queda en el alero de la directiva salvar la temporada porque quedan meses por cobrar. Hoy tienen previsto pagar dos meses y quedarían dos pendientes pero contando el de mayo.



Parece que la marcha de Pana, Martín y Hurtado no afectó al equipo...

A veces las cosas suceden porque tienen que suceder. Llegaron dos jugadores como Varo, que está siendo importante, y Ramilo, que tiene un comportamiento espectacular, me gustaría haberle dado más protagonista pero se encontró con la explosión de Javi Pazos.



Pazos es el pichichi del equipo con 17 goles, estuvo a punto de irse al Arosa en enero, ¿qué fue lo que ocurrió?

Llegó el interés el último día de mercado y no teníamos recambio para él, además no estábamos salvados. Cuando lo trajimos apostamos por él y me está devolviendo la confianza, el año pasado hizo 21 goles y este con 17 es el tercer máximo goleador de Tercera junto a Borja Domingo, palabras mayores.



En el camino a la permanencia solo el principio fue duro esta temporada...

Sí, nos costó adaptarnos. También es verdad que cuando perdimos cuatro partidos seguidos muchos creían que nos deshincharíamos, pero el equipo siempre ha competido, incluso en esa mala racha. Si no la hubiéramos tenido estaríamos luchando por otras metas ahora mismo.



El Villalonga tiene números de play-off a domicilio con 27 puntos, uno más de los que sumó en casa. El mal estado de San Pedro les perjudica...

Mucho, el campo ha sido un enemigo por como está, confeccionamos un equipo para tener la pelota, que se asocia bien y nuestro campo eso no nos lo permite, aún así bastante hacemos. El equipo sigue madurando, contra el Barco se vieron minutos de gran nivel. Hemos formado un grupo espectacular de jugadores humildes y alguno demuestra que quiere llegar más alto.



¿Por ejemplo el joven Josiño?

Este es otro jugador que otros equipos desestimaron, lo acogimos y apostamos por él, con 18 años y el año pasado lesionado sin jugar apenas. Él se lo ganó, al igual Ronald, que venía del Choco B y ahora es uno de los mejores laterales de Tercera.



El domingo derbi en A Lomba, ¿cuántas veces ha visto al Arosa ya esta año?

Muchas, es verdad. Al jugar contra los equipos que nos enfrentábamos en dos semanas lo vi bastantes veces, pero eso no te garantiza nada. Ellos están obligados a ganarnos, nosotros tenemos el objetivo cumplido, pero tengo claro que vamos a ser ambiciosos, maduros y profesionales hasta el final, como hicimos el año pasado, que ya ascendidos ganamos los últimos 5 partidos.



¿Cómo está la portería? ¿Jugarán Iván o el juvenil Marcos?

Iván ya estuvo haciendo algo de portería, no es seguro que pueda jugar porque también está la Copa y no es bueno forzar. Aunque le sigo dando importancia a la liga, podemos acabar séptimos. En cuanto a Marcos, en su momento no quisimos cargarle la presión, al chaval lo veíamos nervioso y era un papelón. Luego decidimos ponerlo ante el Silva y el equipo lo está arropando, evitando que lleguen los rivales lo menos posible.



¿Cómo ve su futuro en el club?

Pues con una incertidumbre enorme, en principio la directiva dimite, no hay cabezas visibles y entiendo que el proyecto se desmorona porque no se está hablando con nadie, no se ve ningún movimiento.