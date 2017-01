“No renunciamos a nada”, dice el técnico de un Cortegada lanzado

El Kemegal Cortegada va lanzado hacia la fase de ascenso. El sábado logró en Cataluña su tercera victoria consecutiva, lo hizo ante el segundo clasificado, el Sant Adriá, tras dejarlo en 42 puntos. Es la cuarta vez esta temporada que las vilagarcianas encajan menos de 50 puntos. Y es la tercera vez que dejan en un segundo cuarto a un oponente en una anotación pírrica. Universidad de Oviedo, su próximo rival el sábado en Fontecarmoa, les anotó solo 2 puntos en los diez minutos que precedieron al descanso. ADBA Avilés hizo 6 puntos, mientras que en el último partido Sant Adriá anotó 4. “Las colapsamos, no tenían opción ni de tirar”, explica el técnico Rubén Domínguez.

El Kemegal Cortegada se ha ganado la etiqueta de grande la LF2 y su clave “es la defensa”. Domínguez entiende que “también hemos mejorado en la tranquilidad y en la disciplina ofensiva, cuando no estamos acertadas tenemos el balón con más paciencia y no nos precipitamos”. El Cortegada juega con más tablas, pese a que “seguimos siendo un equipo muy joven”. La madurez, la confianza y la buena defensa se traducen en victorias. El equipo no se pone límites y tampoco especula con objetivos a largo plazo. “Hay que seguir jugando cada partido con la importancia que tienen, y seguir con la misma línea, nuestra manera de jugar y nuestro trabajo es lo que nos tienen que dar las victorias”.

Todo ello “sin renunciar a nada”. El vigués considera que la normalidad es el mejor camino para seguir progresando y rindiendo. “No hay que dramatizar cuando perdemos ni tener exceso de euforia ahora, hay que seguir avanzando y no renunciar a ninguna cosa”.

El equipo empieza a preparar ya el partido del sábado ante el Universidad de Oviedo (19.30 horas, Fontecarmoa). “Han cambiado mucho del inicio a ahora, vamos a tener que jugar un buen partido”, advierte el entrenador de las vilagarcianas.