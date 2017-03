“Non nos imos deixar ir agora por un resultado malo”, dice el capitán Rivas

El presidente Manolo Abalo lo calificó como “o noso peor partido dos últimos catro anos”. El Arosa no estuvo a la altura en San Lázaro y por primera vez esta temporada no fue competitivo. Los jugadores hacen autocrítica, deseando que llegue el próximo partido para resarcirse. Será en A Lomba el domingo (17.30 horas) ante otro rival directo en la lucha por el play-off, el Bergantiños. “É unha derrota dura por como foi”, explica el capitán Pablo Rivas. “Non estivemos ben a nivel de xogo, tampoco a nivel de actitude e compromiso”.



La plantilla sabe que tiene crédito, se lo ha ganado durante muchas jornadas en lo que va de temporada. “Non nos imos deixar ir agora por un resultado malo e pola imaxe que demos, hai que correxir cousas e mirar cara diante. O domingo temos outra oportunidade”. El capitán recuerda que “aínda estamos cuartos”. El Arosa sigue dependiendo de sí mismo para acabar entre los cuatro primeros, una pelea para la que a falta de siete jornadas hay seis equipos para tres plazas, en un intervalo de 7 puntos. El Bergantiños cierra ese grupo de aspirantes, con 4 puntos menos que el Arosa. Lleva 13 jornadas seguidas sin perder. “É un rival complicado, feito tamén para xogar play-off”. Pero el Arosa se encomienda a A Lomba, donde permanece invicto y ha ganado sus últimas seis partidos, en algunos casos levantando marcadores adversos. “Na casa non nos custa tanto meternos nos partidos. Se damos o 100 % poucos rivais nos poden gañar, aínda que sabemos que todos os partidos son difíciles”.



manu justo, 4 semanas

Un edema óseo en la periferia del cóndilo interno y un pequeño esguince en el ligamento lateral interno, es el diagnóstico de la lesión de rodilla de Manu Justo tras someterse la semana pasada a una resonancia. El mediapunta estará unas cuatro semanas de baja y llegará para las últimas jornadas del campeonato de liga.



aitor díaz sancionado

Aitor Díaz vio en San Lázaro una tarjeta amarilla que acarrea sanción por ciclo. No jugará ante un Bergantiños que recupera a Roberto Prieto y está pendiente de Granada, Facal y Piñeiro.