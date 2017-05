Norman Rey: “Este ascenso es el más meritorio de los tres”

Norman Rey lo ha vuelto a hacer. El ala pívot de Sanxenxo consiguió este fin de semana su tercer ascenso en categorías Feb en las últimas cinco temporadas. Lo hizo con el Baloncesto CP La Roda, desde EBA a Leb Plata. De la misma forma que en 2013 participó en el ascenso a la categoría de bronce del basket español con el Xuven. Y ahí siguen los cambadeses. Norman ascendió el pasado año a Leb Oro con el Marín Peixegalego. A sus 30 años sigue coleccionado éxitos, aunque explica que este ha sido el más meritorio por las circunstancias tan extrañas que rodearon al equipo.

“Ha sido una temporada de muchísimos cambios, completamos el cupo de fichajes, unos por problemas de trabajo, por problemas económicos o por marcharse a otros equipos... Al final utilizamos las 15 fichas, somos pocos los que quedamos respecto a los que empezamos la liga”, explica. “Por todo esto, de los tres ascensos este es el más meritorio en cuanto a compañerismo, y adaptarse al juego”.



Norman Rey decidió el pasado verano hacer la maletas por primera vez para jugar fuera de Galicia. “Tenía ganas de salir, de vivir la experiencia”. En La Roda, una localidad de unos 16.000 habitantes en Albacete, se adaptó bien y rápido al equipo. “Lo peor fueron las lesiones y molestias, derivadas de la pista, que es de goma”. Sus números en temporada regular, en el Grupo B de EBA, fueron 10 puntos, casi 4 rebotes, 1,6 asistencias y 10 de valoración en 23 minutos en pista. Su equipo acabó cuarto, por detrás del Eurocolegio Casbi de Villaviciosa, del Real Canoe y del Real Madrid. “Esta liga me recordó al nivel de la EBA de hace unos años cuando estaba en el Xuven, es bastante dura”. Como demuestra el hecho de que también ascendiese el Canoe.

Norman subió su nivel en la fase de ascenso disputada en Cazorla (Jaén). En el primer partido ante el UPCT Cartagena hizo 11 puntos y 7 rebotes. Su equipo ganó 54-90. En el segundo ante el Flanigan Calvia balear (otra victoria por 88-77) Norman anotó 13 puntos, mientras que en el tercer partido, que ganaron a los anfitriones del CB Cazorla Jaén 78-87, el de Sanxenxo brilló a gran altura al aportar 17 puntos y 8 rebotes.

Su club deberá decidir en las próximas semanas si da el salto también en los despachos a EBA. “Va a tener que hacer una inversión grande sobre todo en la instalación, veremos si pueden ascender por el tema económico”. Su continuidad está en el aire. “No me importaría jugar en EBA. Quiero estar en un sitio donde esté a gusto”. La opción de regresar a Galciia está presente porque “tengo que preparar las oposiciones”. No descarta volver al Xuven.