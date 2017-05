“Notable alto” para este curso y estabilidad, base del próximo

Finalizada la temporada, llega la hora de hacer balance en el Arosa. Todavía con la decepción en el ambiente de no haber logrado la cuarta plaza, que finalmente se llevó un Bergantiños al que ayer le cayó en gracia en el sorteo del play-off un histórico como el Badajoz. Con perspectiva, el presidente Manolo Abalo pone “un notable alto” a la temporada del equipo. “Foi moi positiva, na primeira volta xogouse moi ben ao fútbol e estivemos ata o último día con opcións de entrar, é algo que firmariamos a principio de temporada”.



Abalo apuesta por la estabilidad del proyecto. Quiere continuidad en lo deportivo y espera que Jorge Otero siga. Existe buena predisposición por ambas partes. “Imos crecendo cada ano, hai que ter tranquilidade, mellorar en cousas e ir paso a paso”. El presidente descarta marcarse desde ya el play-off como objetivo para la próxima temporada. “O primeiro terá que ser salvar a categoría, este ano vimos a candidatos que partían ao play-off pelexar por non descender”.



En la primera parte de la temporada, el Arosa desplegó un gran juego, generando en prácticamente todos sus partidos más ocasiones que sus rivales. La falta de puntería hizo que sumase menos puntos de los merecidos. Además conquistó el título autonómico de la Copa Federación. En la segunda vuelta las prestaciones bajaron. No a nivel numérico, ya que solo sumó 2 puntos menos que en la primera vuelta, pero sí a nivel de juego. Salvo al Deportivo B en el mejor partido de la segunda vuelta, no pudo ganar a ninguno de los diez primeros clasificados. “Eu creo que foi pola tensión do que estaba en xogo”, dice Abalo. El presidente considera que la falta de un delantero capaz de “marcar máis de 15 goles” fue otro factor que dejó fuera al equipo de la fase.



El presidente anuncia que Eduardo Carregal seguirá vinculado al club dentro de la comisión deportiva del primer equipo, pero deja su cargo como coordinador de la cantera. Un puesto para el que ya negocian con otro entrenador.



Lo mejor en décadas

El sexto lugar en el que finalizó el Arosa este año en Tercera en su mejor clasificación en la categoría de las dos últimas décadas. Hay que remontarse a la temporada 1997-1998 para ver al Arosa tan arriba al final de liga. Ese año también fue sexto, con un punto más (65) si bien fueron 21 los equipos participantes y 40 los partidos disputados a lo largo de esa liga. En la temporada 1994-1995 el Arosa también acabó sexto, las victorias todavía valían dos puntos y el equipo sumó 45, que con el formato actual serían 61.



Desde que el Arosa fue campeón de Tercera en la temporada 1993-1994 con 55 puntos (76 en el formato actual) nunca había estado tan cerca como este año de colarse en el play-off, ya que consiguió llegar a la última jornada con opciones matemáticas y se quedó a la menor distancia (4 puntos) desde entonces.