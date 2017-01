Nueva muestra de carácter ganador

Partidazo del Cambados Cidade Europea do Viño 2017 para ganar de nuevo al HLA Lucentum, uno de los favoritos al ascenso. El equipo de Manu Santos se impuso en O Pombal 87-69, si bien la diferencia final no refleja lo que fue el partido. Un pulso igualado que no resolvió hasta los cuatro últimos minutos. El Xuven se “partió la cara” en la pista para sumar su decimoprimera victoria en dieciocho encuentros y prolongar su excelente campaña. Lo hizo con Adriá Baiget como gran protagonista. Acabó con 26 puntos (5/7 en triples) y firmó un segundo cuarto antológico al anotar 16 de los 20 puntos del Xuven.

La victoria no solo tiene mérito por la entidad del rival, sino también porque Charles jugó lesionado con un esguince en un dedo pulgar. El congoleño ayudó en la rotación. El equipo y el público no dejaron de creer en el triunfo, dieron el arreón en el tercer cuarto y no titubearon en el último cuando el hasta ayer colíder llegó a ponerse a tres puntos. Con la defensa y el carácter como señas de identidad, el Xuven acabó sacando de la pista a su rival.

Los problemas físicos provocaron que de inicio Manu Santos sorprendiera en el quinteto situando a Matt Don y Pedro Romera y dejando en el banquillo a Charles y Shota. Los locales salieron con la premisa de hacerse duros atrás y cerrar el rebote. Con dificultades empezaron frenando a su rival y las defensas se impusieron en ambos bandos. Tres minutos y medio tardó Lucentum en anotar. Con un triple del Balogun desde la esquina, los visitantes entraron en ritmo anotador con otros dos triples para disfrutar de su máxima en todo el duelo (4-9). Santos dio entrada a sus pívots “titulares” y el Xuven, con Shota inspirado, reaccionó con un parcial de 12-2 para cerrar el parcial por delante, aunque con ventaja mínima porque Nikolic aplacó la reacción amarilla (19-18).

En el segundo cuarto llegó la exhibición de Adriá Baiget. Metió 16 de los 20 puntos de su equipo con 4/4 en triples. El catalán se echó a la espalda al Xuven para mantenerlo en el duelo ante un Lucentum que fue imponiendo su músculo. Los problemas en la mano de Charles, que solo tiró una vez a canasta en la primera parte, unido a los de faltas de Matt, debilitaron a un equipo local por dentro donde Romera no era capaz de encestar en la pintura. Fue Baiget con sus 16 puntos el que tiró del carro amarillo en ataque ayudado por Juan Rubio. Baiget cerró el cuarto con un triple sobre la bocina para dejar en ventaja a los suyos (39-38).

El tercer cuarto empezó de forma inmejorable para los locales. Con un parcial de 8-2 merced a dos triples seguidos, de Charles, en sus primeros puntos en el partido, y de Érik, que provocaron el tiempo muerto visitante (47-40). El Xuven carburaba e impuso su ritmo desde la defensa, jugando en transiciones rápidas. Érik y Shota hacían daño a un Lucentum que se vio superado. La diferencia se fue a los 11 puntos (55-46), pero el escolta Álvaro Martín salió al rescate alicantino con dos triples seguidos. El Xuven, contra la zona visitante, también acertó desde la línea de 6.75. Primero Bratt y luego Juan Rubio en la última acción del cuarto (66-57). El acierto exterior fue clave en este período para los amarillos (5/5 en triples).

En el último cuarto empezó mejor el Lucentum, más agresivo, dominando el rebote, lo que le permitió apretar el marcador 68-65 mediado el cuarto. En los momentos más críticos, el Xuven respondió con carácter. Dos acciones seguidas productivas de Matt, un rebote en defensa unido a una canasta desde media distancia animaron a los locales. Luego Baiget metió su quinto triple en el partido en un momento importante (74-67 a falta de poco más de cuatro minutos). El público se encendió y llevó en volandas a los suyos en la siguiente acción en defensa, en la que Lucentum se “comió” la posesión. Dos rebotes de ataque que desembocaron en una falta sobre Romera dieron más renta a los de Manu Santos, con su rival cada vez más precipitado y fuera del partido, como demostró Rejón con otra pérdida (20 del equipo visitante).

El Xuven no solo aseguró el triunfo, en los dos últimos minutos llevó la diferencia hasta los 18 puntos. Los jugadores acabaron manteando a Erik Quintela, que les anunció que su próxima boda. Su hermano Sergi fue homenajeado por el club en el descanso y se llevó la ovación del público.