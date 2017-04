El Olímpico de Rutis gana el “V Torneo Vila de Caldas” benjamín

El Caldas CF ha logrado en tan solo cinco ediciones convertir el Torneo Benjamín “Vila de Caldas” en un referente de la categoría en Semana Santa, atrayendo a las mejores canteras de Galicia a más de mil personas durante el fin de semana al campo de As Corticeiras. El Olímpico de Rutis, que fue invitado a la fase final por su excelente clasificación en su liga en la zona coruñesa, se llevó el título al derrotar en la final al RC Celta por 1-0. La EFM Boiro cedió en el tercer y cuarto puesto ante el Victoria, mientras que Racing de Ferrol y Arosa cayeron en cuartos de final, ronda que no alcanzó el Deportivo.



El sábado se jugó la primera fase, con 16 equipos en busca de 8 billetes para jugar el domingo con los 9 invitados de forma directa de acuerdo a sus trayectorias en el torneos y resultados en sus ligas: Portero 2000, Olimpico de Rutis, Celta, Caldas, Cristo de la Victoria (campeón del año pasado), Escola A Estrada, Pabellón de Ourense, Racing de Ferrol y Deportivo. Vilanova, San Martín, Céltiga, Arosa y Deiro fueron cinco de los equipos que accedieron a la segunda jornada al acabar en los dos primeros puestos de su grupo. De forma paralela se jugó una fase de consolación en la que el San Martín venció en la tanda penaltis al Vilagarcía.



El presidente del Caldas, Jorge Abuín, destaca que tras un lustro el evento está totalmente consolidado, “estamos orgullosos, conseguimos que abarque equipos de toda Galcia y que todos puedan jugar ante rivales que no están en sus ligas”. Abuín dice que en cuanto a éxito de público “fue la mejor edición”. En la entrega de trofeos el presidente del Caldas estuvo acompañado por concejal Jose Lemos y por el directivo Juan Barral. Desde el club agradecen el apoyo de Diputación y sobre todo Concello, "estuvieron muy pendientes de todo y su ayuda fue fundamental". También ponen en valorla ayuda de Protección Civil de Caldas, Umia Metal, patrocinadores y los 40 voluntarios “que trabajaron durante estos 2 días sin parar”. Cerrada esta edición, la directiva del club azulón ya piensa en la próxima, con el objetivo de mantener o incluso aumentar el alto nivel deportivo que se vio el fin de semana en el campo de As Corticeiras.