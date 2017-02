El oportunismo de Changui deja helado al Arosa

Decidió Changui con su inteligencia y oportunismo. El derbi se quedó en A Senra. Después de que el Ribadumia defendiese durante muchos minutos un punto que sabía a gloria, encontró una acción de contra en el 83 que le otorgó el premio gordo en su único disparo entre los tres palos tras el descanso. La galopada de Anxo y la definición del veterano boirense dejaron helado a un Arosa que se hizo con el dominio y tuvo más posesión, también las dos mejores opciones en la segunda parte, pero no pudo derribar el solidario muro aurinegro. El Ribadumia toma impulso en su camino a la permanencia, que sigue encareciéndose. El Arosa desaprovecha una inmejorable opción de acercarse al play-off en una jornada en la que solo ganaron Fabril y Vilalbés del sexteto de candidatos.

El partido no fue bueno. A pesar de que el campo estaba muy bien. La primera parte fue muy táctica e igualada, con los dos equipos manteniendo las líneas juntas para apretar en el centro del campo. El Ribadumia volvió a apostar por defensa de tres centrales con carrileros y mostró mucha consistencia atrás. En el Arosa Jorge Otero dejó en el banquillo a Sergio Santos, por problemas físicos. El equipo visitante echó de menos a su cerebro en el centro del campo.

Empezaron mejor los locales. A los siete minutos en una falta directa desde 25 metros Camiño estuvo cerca de marcarle a su exequipo. Sergio Lloves metió la mano fuerte para enviar a córner. Mas de veinte minutos tardó el Arosa en llegar a la portería local. Sylla, por tercera vez seguida de “nueve”, golpeó dentro del área muy desviado tras una acción de saque de banda. En el otro área, Changui no pudo aprovechar un error de Rivas en su cesión a Lloves.

Mediada la primera parte el Arosa tomó más el mando del partido. Y gozó de dos llegadas bastantes claras en las que le faltó definición. La primera en una acción por la derecha entre Fran Matos y Manu Justo, cuyo pase atrás no empaló bien Óscar. La segunda la protagonizó Sylla al irse por línea de fondo de su par y servir un pase atrás que desaprovechó Julio Rey. En el último cuarto hora de la primera parte, el Arosa logró con dificultades superar la primera línea de presión de un Ribadumia que esperaba con orden en su campo. El equipo visitante careció de profundidad y el balón solo llegó con peligro a ambas áreas en acciones aisladas a balón parado.

En la segunda parte se mantuvo la tónica del primer tiempo, el Arosa llevó la iniciativa y el Ribadumia esperó junto y ordenado en su campo. A los tres minutos los visitantes tuvieron una ocasión clara, en un balón que filtró Julio Rey que dejó a Sylla en el mano a mano con Táboas. El portero local despejó el remate con su cuerpo. Con el paso de los minutos a los visitantes les costó meterle mano a su rival, muy trabajador, pero tuvieron una doble ocasión clarísima para el 0-1. En un córner, el balón quedó muerto en área pequeña donde Rivas remató primero contra Táboas y luego directamente fuera.

El Arosa trató de ganar profundidad con los cambios, pero siguió jugando contra el reloj y chocando contra un muro. Jorge Otero acabó con tres delanteros los últimos minutos tras la entrada de Monroy y Hugo. El equipo visitante no se conformaba con el 0-0 y lo que llegó fue el 1-0 en una contra que inició Anxo con una conducción por la izquierda. Changui le dio continuidad, abrió a Fandiño, cuyo centro interceptó Lloves para que Changui, siempre el más listo y oportuno, marcase en el único disparo de los locqles a puerta en la segunda parte.

Premio para el esfuerzo defensivo de los aurinegros, que corrieron mucho y no titubearon en los duelos individuales. Castigo para un Arosa que no mereció la derrota, aunque no jugó al nivel mostrado con el Depor B. Sin espacios en campo contrario, le faltó precisión, movilidad sin balón y finalizar sus acciones. Demasiados acercamientos que se quedaron en nada.