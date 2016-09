La organización duda de la viabilidad del EncestaRías

Muy satisfechos en lo deportivo, algo descontentos en lo social y con dudas sobre la viabilidad futura del torneo en lo económico. Así expresó ayer Diego Doval las sensaciones tras la celebración del II Torneo Encesta Rías.

Doval afirmó que lo temprano de las fechas en las que se celebró el torneo ha podido influir en que los equipos acudieran “algo más desmontados a nivel plantilla”, pero en cuanto a la calidad de los mismos y de algunos de los jugadores, afirmó que es “un bombón” para la comarca.

Además, quiso destacar lo “encantados” que se marcharon todos los equipos, que vieron “cómo nos desvivimos”. De hecho, el vencedor, el UCAM Murcia, continuaba ayer en Vilagarcía, disfrutando de un paseo en barco por la Ría y entrenando, además de realizando actividades acuáticas.

En lo que respecta a la parte económica, aseguró no saber por el momento si los beneficios serán suficientes para cubrir los gastos, dado que “dependemos de ayudas públicas para tener un balance más real, pero el esfuerzo que hemos hecho ha sido enorme. Estamos un poquito tristes porque nos hubiera gustado ver a más gente en el pabellón, pero entendemos que no era una quimera llenarlo dado el plantel, aunque no se ha conseguido”, afirmó, por lo que la viabilidad del proyecto pasa por el “apoyo social”, por lo que todavía no saben si habrá una tercera edición.