Orlando se perfila como el equipo de la MLS en el Arousa Fútbol 7

El Orlando City tiene todas las papeletas para completar el cartel definitivo del XXII Torneo Internacional Alevín Arousa Fútbol 7 que se disputa el próximo fin de semana en A Lomba. El equipo alevín de esta franquicia representaría a la Major League Soccer tras finalizar como mejor equipo norteamericano en la Dallas Cup, que ganó el Málaga imponiéndose en la final al Villarreal. Los alevines de la franquicia en cuyo primer equipo milita Kaká vencieron en el tercer y cuarto puesto al New York City. “Todavía no es definitivo porque faltan unos flecos administrativos, esperemos que todo se solucione, si no les da tiempo a hacer la gestión vendría Dallas”, explican desde la organización.



El primer equipo en llegar a Vilagarcía la próxima semana será el Wellington Phoenix, el primer representante de Nueva Zelanda en la historia del evento. Lo hará el miércoles por la noche y el jueves disputará un partido amistoso ante el Ribadumia. El resto de participantes llegarán a lo largo del jueves, salvo el Villarreal, que será el último en aterrizar en Galicia el viernes por la mañana.



La organización se pondrá con los preparativos en el campo de A Lomba desde el lunes. La TVG2 retransmitirá el sábado por la tarde y el domingo todo el día el torneo. Ayer el Arousa Fútbol 7 dio a conocer el calendario. El primer partido el viernes por la mañana lo jugarán ED Ourense y Arsenal. En la prelista del equipo londinense figura Cruz Beckham, hijo del exfutbolista profesional David Beckham. En la del Manchester City está el hijo de otro internacional inglés, el delantero Emile Heskey.



Los platos fuertes de la fase de grupos llegarán en la tarde del sábado, con un Real Madrid - Barça y un Dépor - Celta. La final el domingo será a las 20 horas y los dos finalistas dispondrán de más de cuatro horas tras las semifinales.



Los abonos para los tres días ya están a la venta anticipada por 15 euros hasta el miércoles, se pueden adquirir en Bodega Os Arcos, Mobu Deportes, Sokes (Centro Comercial), Atmósfera Sport, Café Laxes y Bar Derby.