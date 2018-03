Oros para Tono Campos, María Pérez, Carla Frieiro y Manuel Fontán

La armada arousana no decepcionó en Sevilla en el XLIX Campeonato de España de Invierno júnior, sub 23 y sénior, logrando un buen puñado de medallas. Se coronaron como campeones de España Tono Campos (Breogán), Carla Frieiro (As Torres) y los palistas júnios del Náutico O Muiño de Ribadumia María Pérez y Manuel Fontán. Además también se colgaron medalla los breoganistas Diego Romero y Noel Domínguez, Andrea Vázquez (Rias Baixas Náutico de Boiro) y el mesino Iago Monteagudo.

Después de la jornada del sábado muy desapacible con fuerte viento y lluvia, ayer el día amaneció con unas condiciones muy favorables para la práctica del piragüismo. Las finales de 5.000 metros se disputaron sobre una lámina de agua en muy buenas condiciones.



Galicia demostró que es una potencia a nivel nacional, consiguiendo diecisiete medallas, de las cuales siete fueron de oro, cinco de plata y cinco de bronce. Manuel Fontán ganó la prueba júnior de C1 con ocho segundos de ventaja sobre el segundo. Al igual que el vilanovés, su compañera María Pérez, ambos del Náutico O Muiño, también se colgó el oro como en el Autonómico de Ourense en el C1 Júnior femenino, en su caso con más de treinta segundos de ventaja sobre la segunda. A estos oros se le suman la plata lograda el sábado por el isleño Ramón Ferro en Veteranos. O Muiño acabó el Nacional en lo más alto del medallero.

La catoirense Carla Frierio también hizo buenos los pronósticos que la daban como favorita en la final Júnior de K1. La deportista de Club As Torres consiguió la medalla de oro.



En la categoría sub 23, Andrea Vázquez del Piragüismo Rías Baixas se colgó la plata en la prueba de canoa. El mejor gallego en la final de K1 fue el meisino Iago Monteagudo, del Club Naval de Pontevedra, el joven palista luchó por el oro y la plata en un largo sprint teniendo que conformarse con una excelente medalla de bronce.

Las últimas regatas de la mañana fueron las correspondientes a la categoría sénior. La final de canoa masculina tuvo un solo protagonista, el Club Breogán de O Grove, que copó los tres primeros puestos del podio. Tono Campos, que reaparecía en este campeonato después de la ausencia el año anterior, se proclamaba campeón de invierno por delante de Diego Romero y Noel Domínguez, mientras que Manuel Garrido del Kayak Tudense les seguiría en cuarta posición.



Por lo que respecta a las regatas de Paracanoe Galicia cosechó varias medallas. Elena Naveiro del Breogán de O Grove consiguió el oro en Sénior KL3, Adrián Mosquera del Piragüismo Rías Baixas conseguía la plata en Sénior KL3. Juan José Rodríguez (A Illa) fue oro en Sénior especial KS1.

En la clasificación por clubes, As Torres acabó tercero en Sénior Femenino y fue cuarto en Júnior Femenino. En la general global el club catoirense acabó sexto



En las finales del Nacional Máster del sábado, aparte de la plata de Ramón Ferro en C1 en la categoría que va desde los 40 hasta los 44 años, el piragüismo arousano logró otras dos medallas con protagonismo grovense. Miguel Fernández (Breogán) ganó en C1 35-39 años y su compañero también del club grovense Marcelino Cacabelos fue plata en C1 50-54 años.