Óscar García pone fin a su segunda etapa en el Sanxenxo

El entrenador moañés Óscar García comunicó esta semana a la directiva del CX Sanxenxo que no continuará la próxima temporada. Una decisión con la que cierra su segunda “y definitiva” etapa en el club de Baltar de Arriba. Se va porque “es el momento de cerrar esta etapa”, y explica que “prefiero marchar con ganas de seguir a irme un día cansado del club o ellos de mi”.



García cerrará el domingo posiblemente la temporada más difícil de sus tres y media con los amarillos. Su primer ciclo en Baltar de Arriba fue exitoso. En 2013 tuvo al Sanxenxo peleando por el ascenso a Tercera, finalmente el equipo acabó quinto con 70 puntos. Al año siguiente completó la machada y se marchó dejándolo en categoría nacional. La pasada temporada cuando el equipo era decimoquinto tras doce jornadas, volvieron a llamar a su puerta y aunque tenía otra oferta no lo dudó. Enderezó el rumbo de una plantilla nueva en la que no tuvo nada que ver en su confección. El equipo acabó décimo con 51 puntos.



Este año todo se complicó a la hora de gestar la plantilla. El presupuesto se ajustó y los fichajes deseados no llegaron. Además el Sanxenxo sufrió una plaga de lesiones y vio como varios efectivos se marchaban durante la temporada, en algunos casos yéndose a equipos de inferior categoría. Pero pese a todo cumplió el objetivo, con la salvación matemática asegurada varias jornadas antes del final de liga. “Estuve muy a gusto, tuvimos que trabajar mucho, pero que el equipo vuelva a quedar en mitad de la clasificación me parece un éxito de todos”, comenta el morrancense.



“Todos en el club saben que esta categoría es su techo. Si no le das importancia, no trabajas o no valoras eso, un día acabas descendiendo. Ojalá nunca le pase al Sanxenxo”, comenta un entrenador orgulloso de su ciclo en Baltar de Arriba. “Puedes sentirte entrenador si estás en un club más grande, pero yo aquí me he sentido entrenador por que he trabajado a gusto. Tomé decisiones, mandé en la parcela que soy responsable y me sentí respaldado”.

Si por algo se ha caracterizado el Sanxenxo de García es por su ofensiva apuesta, siempre sin especular. “Intentamos hacer un estilo de fútbol, lo trabajamos y el club lo asumió”, comenta.



El partido del domingo ante el Erizana en Baltar de Arriba (18 horas) será su despedida. La directiva tendrá que encontrarle un sustituto, mientras Óscar esperará ofertas. “Me voy sin tener nada con ningún otro equipo, pero soy entrenador Nacional y me gustaría seguir entrenando, me encanta ese estrés y todo el trabajo que conlleva”.