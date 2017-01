Otero apela a la paciencia y al apoyo del público para tumbar al Negreira

En Cerceda la semana pasada el Arosa encajó su tercera derrota en liga. Decepcionante al ser contra un rival directo que le descabalgó del play-off. La respuesta del equipo a las dos anteriores derrotas fue excelente, con sendas victorias. Esta tarde en A Lomba ante el Negreira buscará otra reacción que demuestre su carácter y fiabilidad. Enfrente, un hueso. El Negreira es un equipo veterano, con jugadores que tienen en sus botas muchos partidos en la categoría y en superiores ligas. Un rival que destaca por su orden táctico, que mantiene en alerta al técnico riveirense Jose Manuel Pose en el banquillo los 90 minutos. Y que llega en una posición desahogada, noveno con 30 puntos y tras golear al Barco.

Fue el único equipo capaz de puntuar en Vilalba en lo que va de liga y se presenta en A Lomba con la intención de ser el primero también en asaltarla esta temporada.

Pero no todo es oro lo que reluce en el García Calvo. En el mercado invernal se marcharon Iago y Mariño, este último esta misma semana. El Negreira aligera carga económica y habrá que ver como le puede afectar eso en el terreno de juego. En el Negreira se van jugadores y en el Arosa llegan. El último fichaje, Antón Vilas, entra en la lista, en la que no están Marcos y Carballa por motivos de viaje. Además Carlos Torrado fue con los juveniles este fin de semana. Vilas no jugará de inicio, pero podría debutar durante el duelo. Jorge Otero tiene muchas dudas en la alineación, pero por nada negativo. “Puede ser que este sea el once más difícil que me toque escoger porque todos entrenaron muy bien y estoy contento por como lo están haciendo”. Otero también agradece a la Fundación “la mejoría en el campo”, que pudo comprobar en el entreno del jueves.

Sobre el partido espera a un Negreira “rocoso, veterano, que tiene muy claro como juega, defender fuerte y dejar jugadores descolgados en ataque para la contras”. Por eso apela a lo de siempre. “Tenemos que tener mucha paciencia, contando con el apoyo de la afición porque cada vez nos va a costar más, los rivales ya conocen como jugamos en A Lomba”