Otero y Cuéllar: Compañeros 4 años en el Betis, rivales mañana en A Lomba

El Arosa de Jorge Otero se estrena mañana en casa en liga ante uno de los grandes “cocos” de la Tercera, el Cerceda de Ángel Cuéllar. Un equipo que solo hace unos meses disputó hasta la última jornada el título al Boiro y se quedó a las puertas del ascenso a Segunda B en la última eliminatoria. Con el mismo bloque y reforzado por Javi Otero (Negreira), Carlos (Racing de Ferrol) o Cañi (As Pontes), el conjunto coruñés repite etiqueta de gallito. En la primera jornada goleó al Barco, aspirante al play-off. El Cerceda carbura desde agosto. Lo hace porque tiene asimilados los mecanismos de juego que diseñó su técnico el pasado año, dando continuidad al trabajo realizado con anterioridad por José Luis Lemos. Además ha recuperado piezas importantes como el veterano lateral Noé y el delantero Uxío.

El partido es todo un “papelón” para un Arosa con bajas. Y también un atractivo duelo en los banquillos entre excompañeros. Otero y Cuéllar compartieron vestuario en el Real Betis durante cuatro temporadas (de 1997 a 2001). En un equipo donde destacaban nombres como Finidi, Denilson o Alfonso, y bajo el mando en la presidencia de Manel Ruiz de Lopera. Uno de los peculiares dirigentes que anidaban en el panorama del fútbol español en aquella década. “Era un presidente atípico si lo comparamos con los de ahora”, explica el entrenador del Arosa, “pero siempre estaba al lado del equipo”.

No fueron temporadas sencillas en Sevilla. “Cada año, dos o tres entrenadores y después el descenso”. Otero y Cuéllar tuvieron ocho técnicos en cuatro años. De todo tipo y estilo: Luis Aragonés, Cantatore, Clemente, Griguol, Hiddink, Hadzibegić, Fernando Vázquez y Luis del Sol. “No me identifico con ninguno como entrenador referencia”, explica Cuéllar, que disfrutaba de su segunda etapa en el club tras pasar por el Barça. “En mi etapa como jugador también tuve a Cruyff o a Serra Ferrer, pero no me veo parecido a ninguno, yo me quedo con lo que no me gustó. Creo que es importante ser honesto y coherente con lo que dices y lo que haces”. Otero por su parte no oculta que Aragonés, que también le entrenó en el Valencia y luego le llevó al Atlético de Madrid, fue el que más le marcó por su transparencia.

Tras ser octavo y luego undécimo, el Betis descendió contra todo pronóstico. “Éramos un grandísimo equipo y nos fuimos a Segunda”, explica el entrenador del Cerceda, que nació en Extremadura pero a los seis meses se fue a Sevilla. “Que descendiéramos con aquella plantilla habla del nivel que había en la liga española”. Al año siguiente lograron el ascenso y ambos dejaron el club separando sus caminos.

Las circunstancias quisieron que se reencontrasen en Galicia como entrenadores. Ya lo hicieron el año pasado con los duelos entre el Bouzas y el Cerceda. Se admiran y respetan. “Jorge era un grandísimo defensa, internacional que tenía todo el respeto”, recuerda Cuéllar. “Como entrenador traslada eso y sus equipos intentan jugar y son agresivos, en el Arosa va a tener suerte”, augura.

“Ángel técnicamente era muy bueno, rápido y dinámico. Lo que trasmite a su equipo es tener manejo de balón y llevar el peso del partido”, dice el nicrariense. “El Cerceda es capaz de hacerlo y de defender con gente poderosa en el juego aéreo. Es muy buen equipo, aspirante a todo, pero nadie es invencible y nosotros vamos a tratar de sumar otros 3 puntos”.