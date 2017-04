Otra vez derrota con polémica

Cuarta derrota seguida de un Ribadumia que sigue complicándose la vida en este último tramo de temporada. En el difícil campo de Os Carrís, donde solo ha ganado el Silva en lo que va de temporada, los aurinegros cedieron ante un Barbadás que da un paso importante hacia la permanencia al alcanzar los 46 puntos. Con 40 se quedan los de David Sierra, si bien conservan el margen sobre el descenso directo y siguen teniendo por debajo al Alondras. De nuevo la derrota vino con polémica. Existe por ello mucho malestar en los visitantes, sobre todo por el penalti que dio origen al 1-0. Además protestaron un gol anulado a Anxo, también en la primera parte.



El Ribadumia salió de inicio con un 4-2-3-1, Sierra dejó a Fandiño en el banquillo porque venía de estar sin jugar. Primero le anularon un gol a Changui por fuera de juego, y luego a Anxo. Los aurinegros hicieron una buena primera parte. El propio Anxo protagonizó una cabagalda por la izquierda hacia dentro, asistió a Changui que centró a David Rodríguez, este no llegó porque Berto metió una mano providencial. Cuando mejor estaba el Ribadumia llegó la acción aislada del penalti. En un balón largo que bota cerca del vértice del área, Miguel sale al cruce y con la cabeza lo despeja, pero el árbitro entiende que derriba a un jugador local. El Ribadumia protestó mucho esta jugada. Luis González marcó la pena máxima. El dominio siguió siendo visitante ante un Barbadás que tenía que centrar sus esfuerzos en defensa.

En la segunda parte con la entrada de Fandiño el Ribadumia siguió insistiendo, pero con el paso de los minutos no le quedó otra que adelantar líneas y dejar espacios a su espalda. El Barbadás dispuso de espacios para contragolepar, aunque no los aporvechó demasiado. Aún así tuvo una clara ocasión en un disparo que no vio puerta.



El Ribadumia tuvo ocasiones claras para empatar por mediación de David, en dos ocasiones, y Camiño. En el minuto 72 llegó el 2-0 en una contra, Nespereira y Miguel disputan un balón, Manu Bugallo resbala y Rodrigo se planta ante Manu Tabóas, que le sacó el primer remate pero no pudo hacer nada en el segundo. Con 2-0 el Ribadumia siguió tratando de meterse en el partido, y la tuvo Mou, en una falta lateral pero no hubo suerte. l