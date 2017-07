Un padrino lleno de medallas en el 3on3 Carneiro ao Espeto

Llegó a última hora del martes de Polonia con su pareja Kinga y su hija Alice, que le acompañaron ayer en Moraña al igual que su padre Víctor. Jordi Aragonés atendía a los compañeros de la TVG con su última medalla en mano y luciendo una camiseta de la FEB, momentos antes de ejercer de padrino en la presentación de la XVII edición del Torneo 3on3 Carneiro ao Espeto que se disputa mañana en el pabellón morañés. Cercano, sonriente y encantado. Disfrutando de un acto que se prolongó durante una hora y en el que él, el “prepa”, fue la estrella.

Lleva cinco veranos consecutivos subiéndose a un podio con la selección española de baloncesto. Tiene tres preseas continentales, dos de campeón de Europa y una de bronce, y posee una plata olímpica y una plata mundialista. Hay pocos preparadores físicos más laureados en el deporte español. Y continúa cosechando éxitos a nivel de clubes con el Wisla Crakovia, a punto de enfilar su sexta temporada en Polonia, esta vez sin Jose Ignacio Hernández, del que no se olvida para mostrarle gratitud, como hizo ayer en la Casa da Cultura de Moraña, donde tuvo una calurosa acogida.

Empezando por los miembros de la Asociación Deportiva y Cultural Espeto, con su presidente Saúl Ares al frente. Saúl fue el maestro de ceremonias. Y siguiendo por la alcaldesa María Luisa Piñeiro, que destacó la sensibilidad mostrada por Jordi con Moraña años atrás para participar en diferentes eventos deportivos. El árbitro de la Liga ACB Jacobo Rial, en representación de la Federación Gallega donde es el responsable de la Escuela de Árbitros, y Víctor Fernández, máximo responsable del Circuito Gallego 3x3 del que la prueba de Moraña vuelve a formar parte, completaron la nómina de invitados al acto. Saúl Ares los fue sacando uno a uno a la tarima para intercambiar impresiones.

Todos ensalzaron el campeonato morañés, que alcanzó su cupo de 32 participantes días antes del cierre de inscripción. El 3on3 reunirá a más de 160 jugadores de categoría sénior mixta mayores de 16 años. Repartirá 850 euros en premios (400, 250 y 150 para los tres primeros y 50 euros para los ganadores de los concursos de triples y mates y para el MVP). “A seriedade co que organizades todo e o volumen de xogadores”, fueron algunos de los aspectos que destacó Víctor Fernández de la prueba de Moraña que forma parte del Circuito.

Por su parte Jacobo Rial, que lleva desde 2009 arbitrando en la Liga Endesa, habló de la inclusión de la modalidad 3x3 en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. “É un deporte que está en auxe”, y destacó la promoción de los valores de fair play que promueve el evento que coorganizan la ADC Espeto y el Concello de Moraña.



Vídeos y regalos

Antes de la intervención de Jordi, la organización le sorprendió con una serie de vídeos con varios mensajes. Primero de Lucas Mondelo y César Rupérez, compañeros del vilagarciano en el cuerpo técnico de la Selección Española de Baloncesto, y luego de Sara Gómez, a la que Aragonés entrenó en la AD Cortegada y que siempre mostró su colaboración con el evento morañés, y Javi Llorente, padrino del año 2016.

“Es un honor y un orgullo que me invitarais, sois unos visionarios porque el 3x3 no se conocía cuando empezasteis y ahora es olímpico”, dijo el padrino, que habló de las claves de los éxitos de la selección femenina. “Es una maravilla, somos una familia, los considero amigos, las jugadoras son las verdaderas protagonistas, nosotros solo ponemos nuestro granito de arena”.

El acto se cerró con la entrega de diferentes obsequios y regalos a Jordi por parte de organizadores y patrocinadores, así como con las fotos de familia.