Ocho partidos de sanción a Bisti y dos a Martín, pese a que el expulsado fue Adrián

Muy cara le salió la victoria al Villalonga el domingo en Redondela. Y es que el Juez Único de Competición sanciona a Bisti con 8 partidos y al defensa Martín Sánchez con 2. En este caso la situación es atípica, ya que fue Adrián Santos el futbolista que vio la roja y fue expulsado. Por ello el club presentó alegaciones esta semana. Fueron desestimadas a tenor del acta redactada por el árbitro lucense López Fernández, donde Martín aparece con el dorsal número 4 que lució Adrián.

Los 8 partidos de sanción a Bisti, expulsado con doble amarilla en el fatídico minuto 73, se desglosan de la siguiente forma: 1 por la expulsión; 2 por “dirigirse a los árbitros en términos o con actitudes de menosprecio o desconsideración, tras ser expulsado”; 4 por “provocar la animosidad del público obteniendo tal propósito, hallándose expulsado”; y 1 por incumplimiento de la obligación de dirigirse a los vestuarios sin posibilidad de presenciar el partido desde la grada una vez expulsado.

A Martín le caen 2, uno por la roja en la entrada que hizo Adrián, y otro por no dirigirse este a lo vestuarios tras ser expulsado. Desde el club explican que el árbitro llegó muy tarde al partido. A falta de apenas 45 minutos para su inicio tras una avería. Y que entregaron la alineación correctamente, pero al no revisarla por falta de tiempo, el colegiado colocó mal el orden numérico de las fichas de Adrián y Martín. Como Competición se rige por el acta, Martín no podrá jugar los próximos partidos, a pesar de que en las imágenes de la TVG se aprecia perfectamente como es Adrián el que hace la entrada y ve la tarjeta roja.

Desde el Villalonga lamentan el nerviosismo del árbitro en la segunda parte, “porque en la primera llevaba el partido muy bien”. De hecho el trencilla llegó a decir al portero Iván Parada que tendría que salir del campo para ser atendido cuando se lesionó en un tobillo, para asombro del guardameta.