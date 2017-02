Tres partidos para volver a engancharse

“Hai que ganar os tres partidos”, el presidente del Arosa Manolo Abalo lo tiene claro. Castro, As Pontes y Dubra. Este es el calendario inmediato del Arosa. Tres rivales que están en puestos de descenso, dos de ellos visitarán A Lomba, donde el equipo de Jorge Otero está invicto. Apremian los puntos inmersos ya en el último tercio de liga. El play-off empieza a distanciarse por la irregularidad a domicilio. El sábado en Cangas, tercera derrota en las cuatro últimas salidas.

El Arosa se estanca en una carrera fulgurante. Y es que los cuatro primeros ya han alcanzado los 50 puntos: Fabril 54, Bouzas 53, Vilalbés 52 y Cerceda 50. El Arosa tiene 46, la mejor cifra desde que regresó a Tercera, pero el play-off está muy caro. Los cuatro primeros van en promedio de alcanzar y superar los 70 puntos. “Non chega con gañar na casa, tamén hai que rascar fora”, reconoce el presidente.



El Arosa suma 134 partidos seguidos en Tercera División sin encadenar una racha de 3 victorias seguidas. El reto, casi obligado, al que se enfrenta en marzo antes de visitar al Compostela. Los precedentes no ayudan y las sensaciones del equipo tampoco. Lentitud en algunos futbolistas y precipitación en otros para desdibujar a uno de los equipos que mejor ha jugado a lo largo de la temporada.



El sábado en O Morrazo el Arosa alineó el octavo once diferente en lo que va de segunda vuelta, con el único cambio de Monroy por el sancionado Sylla respecto al derbi con el Céltiga. Los rivales parecen haberle pillado el truco. Exponen muy poco y llegan al gol. Luego defienden con orden y maniatan a un equipo cada vez más previsible. Ocurrió en Barbadás, Ribadumia y Cangas. Mientras que ante el Céltiga el Arosa logró ganar cuando peor estaba en la segunda parte.



Pero la afición se aferra a la imagen ofrecida ante el Dépor B para seguir confiando en las opciones de colarse en el añorado play-off 24 años después. Se antoja difícil lograrlo sin contar con la participación activa de jugadores de cantera, que el sábado en Cangas copaban el banquillo.



lesión de fran monroy

“No es muy normal perder a dos jugadores por fractura de clavícula la misma temporada”, se lamentaba después del partido el sábado Jorge Otero. El delantero vigués no pasará por quirófano, pero estará unos dos meses sin jugar para que suelde el hueso. Manu Justo, que sufrió la misma lesión al inicio de liga, estuvo tres meses sin jugar. Se presume por tanto complicado que Monroy vuelva a vestirse de corto esta temporada, ya que restan 11 partidos. El club incluso se planteó la posibilidad de fichar otro futbolista estudiando alegar una lesión de larga duración para inscribir fuera de plazo, pero la normativa establece este supuesto para lesiones de al menos cinco meses de baja. El Arosa se queda, al menos de momento, sin el delantero que fichó en el mercado de invierno, cuya participación ha sido de 166 minutos a lo largo de cuatro partidos y un gol anotado.