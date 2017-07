Los penaltis truncan el sueño en el Europeo de Mari Paz Vilas

El sueño en el Europeo de Holanda de la futbolista vilagarciana Mari Paz Vilas se vio truncado ayer en la ronda de cuartos de final ante Austria, que sigue adelante en el torneo merced a la tanda de penaltis y se medirá en semifinales a Dinamarca. La Selección Española llevó el peso del partido desde el minuto 1 al 120, pero se encontró con un auténtico muro. Mari Paz tuvo la confianza del seleccionador Jorge Vilda para salir por primera vez en el once titular en la fase final. La delantera del Valencia se entregó, corrió, se ofreció y se peleó con la poblada defensa austriaca, cuya centrales demostraron una destacada fortaleza en el juego áreo.

Mari Paz apenas tuvo ocasiones de marcar, siempre rodeada de rivales en el área, muy marcada y sin espacios. La estrategia le salió bien a las austriacas, porque aunque España tuvo el balón casi todo el tiempo no fue capaz de encontrar grietas para hacer daño a su rival. La arousana fue notando el cansancio y el desgaste con el paso de los minutos y ya en la segunda parte de la prórroga el seleccionador Jorge Vilda decidió sustituirla. Desde el banquillo siguió los últimos minutos y junto a sus compañeras sobre el césped la fatídica tanda de penaltis. Las austriacas anotaron sus cinco lanzamientos por tres de España, ya que falló Silvia Meseguer el suyo. Austria, en su primera participación en la fase final, se consolida como la revelación.

Mari Paz pone punto y final a una gran temporada con la sensación amarga de la eliminación en cuartos de una fase final del Europeo en la que jugó 182 minutos y no pudo estrenarse de cara al gol. Y es que la falta de ocasiones en algunos partidos y la falta de puntería en otros hizo que España no pudiese marcar en sus tres últimos encuentros ante Inglaterra, Escocia y Austria, prórroga incluida. A pesar de mostrar siempre ambición para buscar la meta contraria. l