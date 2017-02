El plan del Boiro se vino pronto abajo

El Boiro no pudo dar la sorpresa en el Toralín ante una Ponferradina que se impuso 2-0 merced al tempranero gol de Ríos Reina a los seis minutos y a otro de Yuri, de penalti mediada la segunda parte después de quedarse con diez los de Fredi Álvarez por la expulsión de Mateo Garcías. No tuvo fortuna el Boiro en los momentos claves del duelo, de hecho antes del descanso envió un balón al larguero. En la segunda parte cuando buscaba el empate llegó el penalti y la expulsión que ya puso desniveló completamente la contienda.

No habían ni transcurrido tres minutos de juego cuando el local Yuri estrellaba su remate en el palo dando un enorme susto a toda la expedición visitante, que veía a las primeras de cambio como la diosa fortuna les libraba de encajar un gol tempranero en contra y comprometer seriamente el resultado. La acción descolocó por completo a un Boiro que no le dio tiempo a levantar cabeza porque tras correr detrás de la pelota durante unos pocos minutos, en el siete y en la segunda llegada clara de la Deportiva, el local Ríos Reina enganchaba un tremendo chut de larga distancia, potente y ajustado, que se colaba directamente en las redes defendidas por Rodri.

El Boiro trató de rehacerse tras el tanto pero le costaría bastantes minutos librarse del acoso de su oponente, siquiera igualar el juego. Así, baste reseñar que cumplido el primer cuarto de hora Rodri tuvo que intervenir con rapidez y acierto ante un nuevo remate peligroso de un incisivo Yuri. A falta de dos minutos para el receso el Boiro tuvo el empate a su alcance, pero la buena suerte no estuvo de lado de Beda y éste estrelló su remate en el larguero.

La segunda mitad dio comienzo con los de Pedro Munitis asediando desde la esquina, botaron hasta tres consecutivos, pero el Boiro respondería de inmediato con una acción muy peligrosa que el portero Dinu resolvió con una buena intervención. Fredi Álvarez realizó entonces un primer cambio para aportar más mordiente a un equipo que buscaba ambicioso la igualada, pero superada la hora en una acción muy rápida, el colegiado no dudaba en señalar penalti en área visitante y además mostraba la segunda cartulina amarilla a Mateo. La pena máxima se encargó de lanzarla y transformala Yuri, colocando el 2-0 en el marcador y prácticamente sentenciando a un Boiro en inferioridad.

Así fue, de ahí al final el encuentro careció de interés alguno pues el Boiro no tuvo capacidad de respuesta y optó por replegarse y no sufrir un castigo más duro por parte de un Deportiva que trató de agradar a su parroquia y que bien pudo hacer el tercero, fundamentalmente en un lanzamiento de falta de Menudo que repelió la madera.