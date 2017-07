Pleno de arousanos en las finales del Mundial de Rumanía

Los seis piragüistas arousanos que se encuentran en la localidad rumana de Pitesti disputando el Campeonato del Mundo Júnior y Sub 23 de Piragüismo en Pista tendrán la posibilidad de remar finales a lo largo de hoy y de mañana. En algún caso, como el de la cesureña Camila Morison, tendrá dos opciones de medalla. La segunda jornada mundialista de ayer dejó excelentes noticias para la júnior María Pérez, del Club Náutico O Muiño de Ribadumia, puesto que logró su clasificación para la final en la modalidad olímpica de C2 500 metros junto a su compañera Antía Jacome (EP Pontevedra). Fueron segundas en su serie por detrás de las repreentantes de Ucrania con un tiempo de 2:17.500, sellando su pase directo a la final que se disputará mañana a mediodía. Ambas también afrontarán hoy las semifinales de C2 200.

La catoirense Carla Frieiro, de As Torres, que hoy remará la final de K4 500 junto a Carolina García, Aida Bauza y Bárbara Pardo a partir de las 10:40 horas, se quedó a las puertas ayer de la final de K2 500 junto a Bárbara Pardo. Fueron segundas en la serie con 2:07.100 y en la semifinal aunque mejoraron su tiempo (2:01.948), no pudieron bajar de dos minutos y al ser cuartas remarán mañana la final B.

Luis Rodríguez, del CF Portonovo remó ayer el K4 500 junto a Pablo Roza, Iván Rodríguez y Martín Montero. Solo pudieron ser octavos en su serie y se quedaron fuera de la semifinal. Luis Rodríguez disputará hoy la final del K2 1.000 junto a Pablo Roza a partir de las 11:59 horas. Al igual que el también júnior Noel Domínguez, que rema a las 12:06 horas la final del C2 1.000 junto a Pablo Graña.

Por lo que respecta a la categoría de los sub 23, Camila rema también se metió ayer en la final del K2 500 junto a Laia Pelachs. Fueron segundas en su serie con un tiempo de 1:54.520, por detrás de las rusas y superando a las ucranianas (los tres barcos en el mismo segundo). Camila y Pelachs remarán mañana la final, hoy pelearán por las medallas en la del K4 500 a partir de las 12:50 horas en un equipo en el que también está la breoganista Natalia García. Ayer la grovense no pudo meterse en la final de K1 500 al ser octava en la primera de las tres semifinales con un tiempo de 2:14.708.



Pontecesures y el título

E.P.Ciudad de Pontevedra y Club Náutico Pontecesures se juegan el título de la XVI Liga de “Jóvenes Promesas” en la última cita del año. Se disputa hoy y mañana en el embalse avilesino de Trasona, el Campeonato de España Sprint de Jóvenes Promesas en las categorías infantil y cadete. En juego estarán los títulos nacionales en las modalidades individuales y de embarcaciones de equipo sobre la distancia de 1.000 metros La clasificación general de la liga a falta de la disputa de este campeonato, está encabezada por el E.P Ciudad de Pontevedra con 306 puntos, con tan sólo un punto de ventaja sobre el Club Náutico Pontecesures (305). Los dos conjuntos llegan a esta última competición en un gran momento de forma. El del E.P. Ciudad de Pontevedra viene de ganar el título autonómico de la categoría cadete masculina, mientras que los cesureños se hicieron con el título de campeón autonómico, en las categorías cadete femenino e infantil masculino. l