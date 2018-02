A Pobra reúne a 400 atletas en el gallego de campo a través

Cerca de 400 atletas participarán este sábado en el Campeonato Gallego de Campo a Través que fue presentado ayer en el Concello de A Pobra do Caramiñal, en un acto que contó con la presencia del alcalde, Xosé Lois Piñeiro, el jefe provincial de Deportes de la Xunta, Roberto García, y el delegado de la Federación Galega de Atletismo, Iván Sanmartín.

La prueba está reservada a los atletas de las categorías inferiores desde alevín hasta cadete y comenzarán a las once y media de la mañana en un circuito habilitado en la zona de Cabío, que ya ha acogido anteriormente tres campeonatos gallegos.

Esta competición está incluida en el programa de actividad deportiva en edad escolar que puso en marcha la Secretaría Xeral para o Deporte, de modo que se reunirán en A Pobra los mejores atletas seleccionados por los diferentes colegios de Galicia.

Durante la presentación de la carrera, el delegado de atletismo, Iván Sanmartín, manifestó que el circuito de Cabío es uno de los mejores que hay en la comunidad para este tipo de carreras. Expuso que no tiene demasiadas pendientes, pero en contraposición el terreno es algo blando, lo que obligará a los participantes a redoblar el esfuerzo. Asimismo, remarcó que no cree que la lluvia afecte al recorrido, precisamente por las características del suelo, aunque prefiere que no llueva para favorecer la afluencia de público.

La competición, además de dilucidad quién queda campeón gallego en las diferentes categorías tanto masculina como femenina, también es clasificatorio para el Campeonato de España, de modo que los primeros clasificados tendrán la oportunidad de ser seleccionados para representar a la comunidad gallega en el Nacional.