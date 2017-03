La polémica y tempranera expulsión de Manu Táboas condenó al Ribadumia

La polémica y tempranera expulsión del portero del Ribadumia Manu Táboas a los cinco minutos del partido tras un penalti sobre marcó la derrota local ante el Negreira que mete a los de David Sierra en un lío con el descenso acechando. Tras un tanto anulado a Anxo por fuera luego de un remate de Camiño, llegó la acción clave que lo desniveló todo. Un error de entendimiento de la zaga permitió a Stefan plantarse en el cara a cara con Táboas, que lo derribó. El árbitro decretó penalti y mostró la roja al meta. Sierra retiró a Hugo para dar entrada a Lucas, que no pudo detener el lanzamiento de Capelo. 0-1, con diez y más de 80 minutos por delante.



A pesar de todo, el Ribadumia se hizo con la posesión y gozó de aproximaciones, con el Negreira agazapado para salir a la contra. David Rodríguez lanzó por encima del larguero. Cuando más lo intentaban los de Sierra, les cayó el 0-2 mediado el primer tiempo.



Stefan asistió a Tato, que tras recortar a un rival, lanzó lejos del alcance de Lucas. Más difícil todavía. El propio Stefan envió al palo solo tres minutos después en una acción que pudo ser la sentencia. El Ribadumia se sobrepuso al segundo golpe y recortó distancias al filo de la media hora. Remató Iago Martínez tras una acción personal y David Rodríguez marcó en el rechace del portero. De ahí al descanso las mejores opciones fueron visitantes.



En el minuto 63, con el juego equilibrado pese a la desigualdad numérica, llegó el 1-3. En un grave error en la salida de balón de los locales. Aunque Lucas paró primero el remate de Quintairos, Stefan aprocechó el rechace para anotar. Otra vez todo cuesta arriba, menos tiempo y más cansancio por jugar con diez ante once. Apareció entonces Camiño en una falta frontal para marcar el 2-3 que fue un refuerzo anímico.

Quedaban 25 minutos, pero a falta de 11 en otra pérdida de balón llegó el 2-4. Marcó Ismael. Este ya fue decisivo, a pesar de que los visitantes se quedaron con diez en el minuto 89 y hubo 7 de tiempo extra. El Ribadumia no encontró un gol para poder creer en el milagro. Su situación en la tabla pasa a ser preocupante.