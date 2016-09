Pontecesures conquista el título autonómico y O Muíño gana la liga provincial

Vilanova reunió a 700 jóvenes piragüistas en la última prueba de la Liga Provincial y el Campeonato Gallego de las categorías alevín y benjamín que estuvo organizado por el Club Náutico O Muiño de Ribadumia y el Concello de Vilanova. El Náutico de Pontecesures logró el título autonómico, por delante del Náutico O Muiño, mientras que el tercer cajón del podio lo ocupó otro club arousano, el As Torres de Catoira. Con estos resultados el Náutico O Muiño confirma su triunfo en la Liga Provincial de Pontevedra por tercer año consecutivo, “un logro ao alcance de moi poucos e especialmente na provincia de Pontevedra que e donde están a maioría dos clubes galegos”, explican desde la entidad. A nivel individual, destacaron las victoria de Brais Chan (As Torres), en K1 benjamín, y de Aarón Giadas (Pontecesures) en K1 Alevín A. Además Alba Vazquez (Náutico O Muiño), fue subcampeona en K1 benajmí, Mario Santos (Pontecesures), subcampeón en K1 Alevín B, Marta Guimeray (As Torres), subcampeona en K1 Alevín B con Erika Torres (Cofradía de Pescadores de Portonovo), tercera, y Noelia Miguéns (As Torres) se hizo con la segunda plaza en K1 Alevín A.